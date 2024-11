Qatar Indian Navy Qatar में पूर्व भारतीय सैनिकों को सुनाई गई सजा ए मौत अब क्या करेगी भारत सरकार

Qatar: 30 अगस्त 2022, कतर (Qatar) की इंटेलिजेंस एजेंसी (Intelligence Agency) के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो (State Security Bureau) ने बिना कुछ इनफॉर्म किए भारतीय नौसेना (Indian Navy) के 8 Ex ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर सॉलिटरी कन्फाइन्मेंट (Solitary Confinement) में भेज दिया. ये पूर्व सैनिक (Ex Officers) कौन हैं जिन्हें कतर ने मौत की सजा (Sentenced to death) सुनाई है? इनका जुर्म क्या है? ऐसी सिचुएशन में भारत और कतर के बीच कौन से नियन (Rules) लागू होते हैं? और भारत सरकार (Indian Government) इन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है? आइए जानते हैं-