PM Modi ने 1st Phase के चुनाव में खेला बड़ा दांव | Lok Sabha Election 2024 | Tamil Nadu | Politics

Lok Sabha Election 2024 First Phase: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) पास आ चुके हैं. 19 अप्रैल को पहले चरण (First Phase Election) के चुनाव होने वाले हैं. देखा जाए तो पहले चरण के चुनाव ठीक वैसे ही खास होते हैं जैसे क्रिकेट (Cricket) में पहला ओवर (First Over) (Opening). लेकिन जैसे-जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे-वैसे पार्टियां (Political Parties) अपने दांव खेलती नजर आ रही हैं. पीएम मोदी (PM Modi) ने भी ऐसा ही एक दांव खेला है तमिलनाडु (Tamil Nadu) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में. ये दांव कितना काम आएगा जानने के लिए देखें पूरा वीजियो-