PM Modi Greece Visit पीएम मोदी को ग्रीस में Grand Cross of the Order of Honour से किया गया सम्मानित

Modi in Greece: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक दिन के दौरे पर ग्रीस में हैं. यहां पीएम मोदी पहले राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो (Katerina Sakellaropoulou) ने पीएम मोदी को सेरिमोनियल वेलकम दिया. पीएम मोदी को यहां Grand Cross of the Order of Honour से भी सम्मानित किया गया. इस दौरान मोदी ने यहां राष्ट्रपति कैटरीना से बात करते हुए कहा कि चंद्रयान की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है. इससे सभी वैज्ञानिकों और मानवता को मदद मिलेगी.