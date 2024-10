Owaisi on Ram Mandir ओवैसी ने नौजवानों से किस बात को लेकर की अपील

Asaduddin Owaisi on Ram Mandir: 31 दिसंबर को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi on Ram Mandir) जनता को संबोधित करते नजर आए. जहां उन्होंने राम मंदिर (Ram Mandir) को लेकर कई बयान दिए और नौजवानों से मस्जिदों को बचाने की अपील की. फिलहाल सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल (Video Viral on Social Mediaa) हो रहा है.