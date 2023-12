Mohan Yadav MP New CM: सीएम बनने के बाद मोहन यादव का पहला रिएक्शन

Mohan Yadav MP New CM: सीएम के नाम के ऐलान के बाद मोहन यादव (Mohan Yadav New CM of MP) की पहली प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा कि "मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं. मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह जो जिम्मेदारी दी है, आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करूंगा"