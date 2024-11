Just Looking Like A Wow वाली मैडम ने Laddu Peela और Mouse Colour के बाद और नये रंग बता दिये

“So beautiful, so elegant, just looking like a wow” इंस्टाग्राम (Instagram) पर इन दिनों हर जगह आपको यही रील (Reels) दिखाई दे रही होगी. वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) समेत कई बड़े सितारें इसपर अपनी रील बना रहे हैं. बता दें ये वीडियो में एक महिला जो 'लड्डू पीला' (Laddu Peela) कलर के कपड़े दिखा रही होंगी उनका नाम Jasmeen Kaur है. हम पहुंचे जैसमीन कौर के DESIGN MACHINE mod cut studio और जाना इस वीडियो के वायरल होने का राज.