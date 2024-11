Video First Apple Store in India Mumbai में खुला भारत का पहला Apple Retail Store देख कर रह जाएंगे दंग

कांच से बनी खूबसूरत इमारत, international design, और जबरदस्त फील! Apple Customers जिस समय का इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार आ ही गया। भारत में पहला आधिकारिक 'Apple BKC' रिटेल स्टोर यूजर्स के लिए खुल रहा है। जिसका first look सामने आया है. Apple, 18 अप्रैल सुबह 11 बजे मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपना पहला official retail स्टोर खोलेगा।