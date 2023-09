Five Eyes Reaction on India-Canada: America से Australia तक, विवाद पर किस देश ने क्या कहा?

Five Eyes Reaction on India-Canada Row: भारत और कनाडा के बीच जारी इस विवाद पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध कनाडा के आरोपों को 'बेहद चिंताजनक' बताया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेन्नी वॉन्ग ने भी इसे 'चिंताजनक' करार दिया है। भारत और कनाडा के इस राजनयिक संकट पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रियाएं इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि कनाडा समेत ये तीनों देश Intelligence Agency Five Eyes के सदस्य हैं। भारत-कनाडा के विवाद के बीच दुनिया भर में Five Eyes को लेकर चर्चा तेज हो गई है.