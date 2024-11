World Cup 2023 भारत की जीत के बाद स्टेडियम में फैंस ने लगाए ठुमके

IND vs PAK Moment: 14 October को भारत ने पाकिस्तान (India vs Pakistan) से जीतकर एक बार फिर इतिहास दोहराह दिया. वहीं टीम इंडिया (India won by 7 wickets) की जीत की खुशी में फैंस (Indian Fans) ने भी जमकर ढोल-नगाड़ों पर डांस किया. कई लोगों ने स्टेडियम के बाहर "भारत माता की जय" (Bharat Mata Ki Jay) के नारे भी लगाए. फिलहाल फैंस के यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Video Viral) हो रहे हैं.