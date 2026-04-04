मालदा में हिंसा की आग: पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को दबोचा, तनाव के पीछे की बड़ी वजह आई सामने

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मालदा हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जब वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था.

पश्चिम बंगाल सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. यह बात मालदा में SIR से जुड़े न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले को देखते हुए साफ तौर पर कही जा सकती है. लेकिन इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जब वह बेंगलुरु भागने की फिराक में था.

मालदा हिंसा पर पूर्व ओवैसी उम्मीदवार वकील गिरफ्तार.

दरअसल, मालदा में हुई हिंसा मामले में जिस मोफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है, वे कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील हैं. वे 2011 में AIMIM के उम्मीदवार रह चुके हैं. मोफक्करुल पर आरोप है कि उन्होंने मालदा के सुजापुर में 1 अप्रैल को SIR में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया. इससे लोग भड़क गए और कलियाचक के BDO ऑफिस को घेर लिया. ऑफिस के दोनों गेट बंद कर दिए गए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक बने रहे, इनमें 3 महिला अधिकारी भी थीं. देर रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षाबल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला. हालांकि न्यायिक अधिकारियों के छूटने के भी प्रदर्शनकारियों ने दो जगहों पर रास्ता ब्लॉक कर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की थी. इस केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

NIA की बड़ी टीम ने संभाली जांच

उधर, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है जिसकी अगुवाई NIA की डीआईजी सोनिया सिंह कर रही हैं. NIA की टीम में 40 अधिकारी शामिल हैं. यह टीम मालदा पहुंच कर जांच करनी शुरू कर दी है. NIA की एक टीम मालदा मोथाबाड़ी थाने पर पहुंची, जबकि एक टीम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस. दरअसल, NIA को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए इतनी बड़ी टीम यहां लाई गई. मोथाबाड़ी बीडीओ दफ्तर के अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए जा रहे हैं. इसके अलावा जहां बैठकर जज SIR प्रक्रिया सुन रहे थे उस जगह की भी जांच की जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, चुनावी प्रक्रिया बाधित करना बर्दाश्त नहीं

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में SIR से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर नाराजगी जताई थी. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बेंच ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था खत्म हो चुकी है. बेंच ने कहा- हमें पता है उपद्रवी कौन हैं, इनका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव आयोग ने एनआईए को इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी है.

