तालिबान ने बगराम एयर बेस पर फिर से कब्ज़ा करने की अमेरिकी कोशिश को ठुकरा दिया

बगराम एयर बेस जो कभी अफ़ग़ानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था, ने अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे संघर्ष, अमेरिका-अफ़ग़ानिस्तान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 2021 में जब बाइडेन प्रशासन ने अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुला ली, तो इस बेस को बंद कर दिया गया था.

तालिबान ने रविवार को अफ़ग़ानिस्तान के बगराम एयर बेस पर फिर से नियंत्रण पाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को ठुकरा दिया और अमेरिका से "यथार्थवादी और तर्कसंगत नीति" अपनाने का आह्वान किया. यह टिप्पणी अफ़ग़ानिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए तालिबान के आह्वान पर ज़ोर देती है.

तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक औपचारिक बयान में कहा, "अमेरिका को उसकी सभी द्विपक्षीय वार्ताओं में बार-बार यह बताया गया है कि इस्लामिक अमीरात के लिए अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है."

بيان الإمارة الإسلامية بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي

بسم الله الرحمن الرحيم

في ضوء المبادئ الشرعية، وانطلاقًا من سياستها الخارجية المتوازنة والمرتكزة على البعد الاقتصادي، تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية رغبتها في إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول، على أساس المصالح… September 21, 2025



ट्रम्प का बगराम के लिए नया आह्वान

हालाँकि, ट्रंप ने शनिवार को बगराम में अमेरिकी मौजूदगी बहाल करने की अपनी माँग दोहराई और कहा कि अफ़ग़ान अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है. उन्होंने इस बातचीत के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बेस वापस लेने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.



"हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे," ट्रंप ने जवाब दिया. "हम इसे वापस चाहते हैं, और हम इसे तुरंत वापस चाहते हैं. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ." प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने बेस की रणनीतिक स्थिति की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "हम उस बेस को इसलिए चाहते हैं क्योंकि, जैसा कि आप समझते हैं, यह उस जगह से एक घंटे की दूरी पर है जहाँ चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है. इसलिए बहुत सी चीज़ें हो रही हैं."



तालिबान की प्रतिक्रिया

रविवार को, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्रंप के आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हुए एक बार फिर कहा कि अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता स्वीकार करनी चाहिए. मुजाहिद ने कहा, "यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दोहा समझौते के अनुसार, अमेरिका ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह अफ़ग़ानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी नहीं देगा, या किसी भी तरह से उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका को अपने वादों पर अडिग रहना चाहिए और आगे कहा कि तालिबान साझा और समान हितों के आधार पर सभी देशों के साथ सकारात्मक संबंध चाहता है. मुजाहिद ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या तालिबान ने हाल ही में बगराम के बारे में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की है या नहीं और किन आधारों पर ट्रंप का मानना ​​है कि अमेरिका इस अड्डे पर फिर से कब्ज़ा कर सकता है.

बगराम का ऐतिहासिक संदर्भ

अफ़ग़ानिस्तान में सबसे बड़ा अमेरिकी बेस, बगराम एयर बेस, अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे युद्ध, अमेरिका-अफ़ग़ानिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है. 2021 में जब बाइडेन प्रशासन ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, तो इस बेस को बंद कर दिया गया.



तालिबान के बयान में अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता के प्रति सम्मान पर ज़ोर दिया गया और आगाह किया गया कि अमेरिका को अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा. बयान में आगे कहा गया, "यह ज़रूरी है कि वे अपनी प्रतिबद्धताओं पर अडिग रहें." साथ ही, द्विपक्षीय संबंधों में अफ़ग़ान स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को स्थायी प्राथमिकता दी गई.

