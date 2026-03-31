FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 शुरू, भारत का सबसे बेहतरीन स्किल्ड टैलेंट दिखेगा

ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 शुरू, भारत का सबसे बेहतरीन स्किल्ड टैलेंट दिखेगा

AAP पर पिंक कार्ड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा बोले..महिलाएं बेझिझक करें इसका इस्तेमाल

AAP पर पिंक कार्ड को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा बोले..महिलाएं बेझिझक करें इसका इस्तेमाल

Chaitra Purnima 2026: 1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, यहां जानें सही तारीख से लेकर शुभ​ मुहूर्त और पूजा विधि

1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, यहां जानें सही तारीख से लेकर शुभ​ मुहूर्त और पूजा विधि

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे

अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन

अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन

भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना

भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना

Homeराज्य

राज्य

Chaitra Purnima 2026: 1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, यहां जानें सही तारीख से लेकर शुभ​ मुहूर्त और पूजा विधि

चैत्र पूर्णिमा पर स्नान और दान के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करना शुभ होता है. इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने पुण्य की प्राप्ति होती है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 31, 2026, 02:21 PM IST

Chaitra Purnima 2026: 1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, यहां जानें सही तारीख से लेकर शुभ​ मुहूर्त और पूजा विधि

Chaitra Purnima 2026 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बड़ा महत्व है. हर महीने 1 पूर्णिमा आती है. वहीं इनमें सबसे ज्यादा महत्व चैत्र पूर्णिमा होता है. इसकी वजह इस पूर्णिमा में भगवान श्रीराम के भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव होना है. इस साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा कि तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसकी वजह चैत्र पूर्णिमा का दोनों दिन पड़ना है. आइए जानते हैं इस बार चैत्र पूर्णिमा की सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व... 

चैत्र पूर्णिमा 2026 की तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट से होगी. इसका समापन 2 अप्रैल 2026 की सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. ऐसे में चैत्र पूर्णिमा की पूजा और व्रत 1 अप्रैल को किया जाएगा. मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत तिथि के चंद्रमा के रहने या उसके उदय से पहले शुरू होने पर किया जाता है. यही वजह है कि इस बार चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 को होगी. 

शुभ मुहूर्त और व्रत की तारीख

पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है, जिस दिन शाम के समय चंद्रमा के उदय पूर्णिमा तिथि पर होगा. इस बार व्रत 1 अप्रैल को रखे जाने के साथ ही पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 1 अप्रैल को शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर 7 बजे तक रहेगी. इसलिए व्रत रखने के लिए 1 अप्रैल 2026 का दिन उचित है. 

चैत्र पूर्णिमा पर बन रहे ये शुभ योग

इस बार चैत्र पूर्णिम पर कई शुभ योग बन रहे हैं. यही वजह कि इस दिन पूजा और व्रत का महत्व और बढ़ गया है. इसका शुभ योग 1 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 17 मिनट तक रवि योग रहेगा. शाम 4 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 10 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग और इसके बाद वृद्धि और ध्रुव योग प्रभावी रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे
शादी, बच्चा और पढ़ाई... सब संभालकर कैसे UPPSC 2024 टॉपर बनीं नेहा पंचाल? UPSC के इंटरव्यू में रह गई थीं पीछे
अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन
अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट की कलाई पर बंधी ऐसी रॉयल वॉच, कीमत इतनी कि IPL खिलाड़ियों की लग जाएगी लाइन
भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना
भारत को ये 8 खदानें बना सकती हैं गोल्ड पावर, यहां जमीन के नीचे छिपा है सोना ही सोना
कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं! 25 Cr का फार्महाउस, घर और लग्जरी गाड़ियां सबकुछ है 
कभी पैसों के लिए तरसे, आज करोड़ों में खेलते हैं! 25 Cr का फार्महाउस, घर और लग्जरी गाड़ियां सबकुछ है
Largest Coal Producing Country: दुनिया के इस देश की धरती से निकलता है सबसे ज्यादा कोयला, भारत की रैंकिंग कर देगी हैरान
Largest Coal Producing Country: दुनिया के इस देश की धरती से निकलता है सबसे ज्यादा कोयला, भारत की रैंकिंग कर देगी हैरान
MORE
Advertisement
धर्म
Mahavir Jayanti 2026: कल महावीर जयंती पर इस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
कल महावीर जयंती पर इस विधि से करें महावीर स्वामी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
Shani Dosh:कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
कमर दर्द और आर्थिक तंगी देती है कुंडली में शनि दोष का संकेत, दवा के साथ ही ये उपाय कर पा सकते हैं राहत
Numerology: मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम
मूलांक 1 वाला ये साल क्या भारत में फिर लॉकडाउन लगाएगा? सूर्य बढ़ा रहा टकराव और अहंकार, जानें क्या होगा अब अंजाम
Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती की तारीख पर है कंफ्यूजन? तो जान लें किस दिन होगी बजरंगबली की पूजा और कैसे करें संकटमोचन को प्रसन्न
हनुमान जयंती की तारीख पर है कंफ्यूजन? तो जान लें किस दिन होगी बजरंगबली की पूजा और कैसे करें संकटमोचन को प्रसन्न
Som Pradosh Vrat Katha: सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा
सोम प्रदोष व्रत के साथ जरूर पढ़ें महादेव की ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता व्रत और पूजा
MORE
Advertisement