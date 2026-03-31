Chaitra Purnima 2026: 1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, यहां जानें सही तारीख से लेकर शुभ​ मुहूर्त और पूजा विधि

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चैत्र पूर्णिमा पर स्नान और दान के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करना शुभ होता है. इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने पुण्य की प्राप्ति होती है.
हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का बड़ा महत्व है. हर महीने 1 पूर्णिमा आती है. वहीं इनमें सबसे ज्यादा महत्व चैत्र पूर्णिमा होता है. इसकी वजह इस पूर्णिमा में भगवान श्रीराम के भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव होना है. इस साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा कि तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसकी वजह चैत्र पूर्णिमा का दोनों दिन पड़ना है. आइए जानते हैं इस बार चैत्र पूर्णिमा की सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व...
हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7 बजकर 6 मिनट से होगी. इसका समापन 2 अप्रैल 2026 की सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. ऐसे में चैत्र पूर्णिमा की पूजा और व्रत 1 अप्रैल को किया जाएगा. मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत तिथि के चंद्रमा के रहने या उसके उदय से पहले शुरू होने पर किया जाता है. यही वजह है कि इस बार चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 को होगी.
पूर्णिमा का व्रत उसी दिन रखा जाता है, जिस दिन शाम के समय चंद्रमा के उदय पूर्णिमा तिथि पर होगा. इस बार व्रत 1 अप्रैल को रखे जाने के साथ ही पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 1 अप्रैल को शाम 6 बजकर 11 मिनट से लेकर 7 बजे तक रहेगी. इसलिए व्रत रखने के लिए 1 अप्रैल 2026 का दिन उचित है.
इस बार चैत्र पूर्णिम पर कई शुभ योग बन रहे हैं. यही वजह कि इस दिन पूजा और व्रत का महत्व और बढ़ गया है. इसका शुभ योग 1 अप्रैल को सुबह 6 बजकर 11 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 17 मिनट तक रवि योग रहेगा. शाम 4 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 10 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग और इसके बाद वृद्धि और ध्रुव योग प्रभावी रहेगा.
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