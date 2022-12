Avatar 2 देख रहे दर्शक को अचानक आया हार्ट अटैक, भारत में बार-बार क्यों बढ़ रही ऐसी घटनाएं

Avatar: The Way of Water: आंध्र प्रदेश में थियटर में फिल्म अवतार-2 देखते-देखते एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई.

Updated: Dec 17, 2022, 02:51 PM IST

Avatar The Way of Water