Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

4 . Why Election ink related Fact

बाएं हाथ की तर्जनी ही क्यों?-- वोटिंग के लिए बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण स्वास्थ्य सुरक्षा है. सामान्यतः, हम सभी दाएं हाथ का उपयोग खाना खाने जैसे कार्यों के लिए करते हैं. अगर इंक दाएं हाथ पर लगाई जाए, तो इसमें मौजूद कुछ रासायनिक तत्व गलती से भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए, जोखिम से बचने के लिए बाएं हाथ का उपयोग किया जाता है.

