देर रात मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की झड़प, विधायक अशोक सिंह के भतीजे घायल

वोटर कार्ड नहीं है? No Problem, इन 12 डॉक्यूमेंट से डाल सकते हैं वोट, बस एक क्लिक में जानिए

Bigg Boss 19 में हुई सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की धमाकेदार वापसी, बेघर होने के बाद जानें कैसे मिली री-एंट्री?

Bihar Election 2025: पहले चरण में आज 121 सीटों पर मतदान, दांव पर लगी 16 मंत्रियों की साख

दुनिया के 5 देश जहां का Judicial System है सबसे बेस्ट, जानें किस नंबर पर आता है भारत

बादाम खाने से सेहत को 1-2 नहीं मिलते हैं कई फायदे, वजन से लेकर कैलोरी तक रहती है कंट्रोल, जानें खाने का तरीका

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

राज्य

Bihar Election 2025: वोटिंग के समय Index Finger पर आखिर क्यों लगाई जाती है इंक, मतदाता के हाथ न हो तो कहां लगेंगे निशान?

6 नवंबर यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान हो रहे हैं. सुबह 7 बजे से शुरू है. इस दौरान लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने पोलिंग बूथ पर जाने लगे हैं. वोटिंग के दौरान सभी के इडेक्स सफिंगर यानी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी.

Pragya Bharti | Nov 06, 2025, 07:09 AM IST

1.Why Election Ink on Left Hand

Why Election Ink on Left Hand
1

भारतीय चुनावों में मतदान की पारदर्शिता और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मतदाता की उंगली पर एक विशेष अमिट स्याही लगाई जाती है. इस स्याही को लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अपने विशिष्ट दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन सभी मतदान केंद्रों पर किया जाता है. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार का एक से अधिक बार उपयोग न कर सके.

2.स्याही लगाने का मुख्य उद्देश्य

स्याही लगाने का मुख्य उद्देश्य
2

चुनावी स्याही का प्राथमिक उद्देश्य दोहरी वोटिंग को रोकना है. एक बार वोट डालने के बाद, यह स्याही इस बात का स्थायी प्रमाण बन जाती है कि मतदाता ने अपने अधिकार का उपयोग कर लिया है. यह स्याही लगभग एक सप्ताह तक लगी रहती है और समय के साथ धीरे-धीरे हटती है, लेकिन इसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता.

3.स्याही किस उंगली पर लगाई जाती है?

स्याही किस उंगली पर लगाई जाती है?
3

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सामान्य स्थिति में, वोट डालने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी Index Finger पर स्याही लगाई जाती है. एक छोटे ब्रश का उपयोग करके यह अमिट स्याही नाखून के ऊपर से पहली गांठ तक लगाई जाती है.

4.Why Election ink related Fact

Why Election ink related Fact
4

बाएं हाथ की तर्जनी ही क्यों?-- वोटिंग के लिए बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण स्वास्थ्य सुरक्षा है. सामान्यतः, हम सभी दाएं हाथ का उपयोग खाना खाने जैसे कार्यों के लिए करते हैं. अगर इंक दाएं हाथ पर लगाई जाए, तो इसमें मौजूद कुछ रासायनिक तत्व गलती से भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए, जोखिम से बचने के लिए बाएं हाथ का उपयोग किया जाता है.
 

5.यदि मतदाता के पास दोनों हाथ न हों तो क्या होता है?

यदि मतदाता के पास दोनों हाथ न हों तो क्या होता है?
5

एक दुर्लभ परिस्थिति में, यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर आता है, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं हैं, तो इस स्थिति के लिए भी प्रावधान है. ऐसे मामलों में, चुनावी स्याही को पहचान के तौर पर उस व्यक्ति के पैर के अंगूठे पर लगाया जाता है.

6.स्याही की प्रकृति

स्याही की प्रकृति
6

यह स्याही सामान्य स्याही नहीं होती है. इसे विशेष रूप से अमिट बनाया जाता है. यह मतदाता की उंगली पर एक सप्ताह तक बरकरार रहकर फर्जीवाड़े की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

7.चुनावी प्रक्रिया में महत्व

चुनावी प्रक्रिया में महत्व
7

यह स्याही केवल एक निशान नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी का एक हिस्सा है. यह सुनिश्चित करता है कि "एक व्यक्ति, एक वोट" का लोकतांत्रिक सिद्धांत बना रहे, जिससे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और विश्वसनीयता कायम रहती है.

8.चुनावी स्याही का रहस्य

चुनावी स्याही का रहस्य
8

चुनाव में दोबारा वोटिंग रोकने के लिए वोटर की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है. उंगली न होने पर क्रमशः बाएं हाथ की अन्य उंगली, जिसमें दाएं हाथ की तर्जनी या पैर के अंगूठे पर स्याही सय हैं, ताकि मतदान की पहचान हो सके.

