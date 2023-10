Bharat Jodo Yatra: जब राहुल गांधी के सामने लगे नारे- 'हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो,' देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के 100 दिन पूरे हो गए हैं. कांग्रेस (Congress) की यह महत्वाकांक्षी यात्रा राजस्थान (Rajasthan) कांग्रेस के कई मतभेद सबके सामने ला रही है. रविवार को, जैसे ही राहुल गांधी ने दौसा से दिन का पैदल मार्च शुरू किया, सचिन पायलट के समर्थन में भारी भीड़ उमड़ आई और लोग नारेबाजी कर लगे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच चल रही गुटबंजी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई.

राहुल गांधी के सामने एक बार फिर चुनौती आ गई है कि कैसे गहलोत और पायलट खेमे की गुटबंदी खत्म की जाए. हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि अब पार्टी में सबकुछ सामान्य हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को यह कहने के लिए एक और मौका मिल गया है कि पार्टी अपना आतंरिक कलह तक नहीं सुलझा पाई है.



India China Clash: चीन पर Rahul Gandhi के सवालों से भड़के हिमंत बिस्वा सरमा, बोले, 'राहुल ने पार की सारी सीमाएं'

...जब राहुल गांधी के सामने लगे सचिन पायलट के समर्थन में नारे



समाचार एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में लोग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नारेबाजी करते कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं. लोगों के हाथ में पार्टी का झंडा है. लोग बोल रहे हैं, 'सचिन पायलट जिंदाबाद. हमारा सीएम कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो.'

राजस्थान में नहीं सुलझी गहलोत-पायलट खेमे की जंग



राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी अदावत है. सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं वहीं अशोक गहलोत उन्हें गद्दार बताते रहे हैं. दोनों के बीच विवाद हमेशा पॉलिटिकल हेडलाइन बनते हैं. 2021 के बाद दोनों के बीच मनमुटाव ने राजस्थान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.



#WATCH | Congress party's Bharat Jodo Yatra resumed from Kalakho, Dausa in Rajasthan this morning.



Some youths, participating in the yatra, were seen raising slogans of 'Sachin Pilot zindabad' and 'Hamara CM kaisa ho? Sachin Pilot jaisa ho.' pic.twitter.com/MHeEwE6u1b