रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आचक से थमी रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की वजह से 45 मिनट खड़ी रही ट्रेन
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, जानें पूजा का समय और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त
मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा! तालिबान के तेवर सख्त, अब 6 नवंबर को फिर होगी बैठक
Bihar Election 2025: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें! चुनाव प्रसार रैली के दौरान मुजफ्फरपुर में केस दर्ज.. जानें पूरा मामला
'मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं', फाइनल में पहुंचते ही कप्तान हरमनप्रीत कौर का पहला बयान आया सामने
फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने के बाद रोहित शर्मा का पोस्ट वायरल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लिखी ये बात
India vs Australia: ऐतिहासिक जीत के साथ 8 साल बाद महिला वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, देखें जीत के वो खास पल
IND vs AUS: हरमन-जेमिमा की धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया धराशायी, भारत ने फाइनल में बनाई जगह
प्रदूषण ने भारत में मचाई तबाही! जहरीली हवा बनी 17 लाख मौतों की वजह, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
राज्य
Pakistan-Afghanistan Peace Talks Failed: तुर्की में पाकिस्तान-अफगानिस्तान की 6 दिन की शांति वार्ता बिना ठोस नतीजे के खत्म हुई, पर युद्धविराम अभी भी जारी रहेगा. तालिबान ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है.
तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से एक बड़ी खबर सामने आई है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छह दिनों तक चली महत्वपूर्ण बातचीत एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है. यह वार्ता 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक चली थी. हालांकि, एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि दोनों देश युद्धविराम को जारी रखने पर सहमत हुए हैं. इस बैठक को पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव और आतंकी घटनाओं के मद्देनजर शांति के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था.
इस महत्वपूर्ण वार्ता में तुर्की और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई. इन बैठकों में अफगानिस्तान के तालिबान शासित 'इस्लामी अमीरात' और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों को एक शांतिपूर्ण समाधान की ओर लाना था. तुर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में यह स्पष्ट किया गया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद उस युद्धविराम को मजबूत करना था, जिस पर दोनों देशों ने 18-19 अक्टूबर को दोहा में सहमति जताई थी. दोहा में हुई यह सहमति भी तुर्की और कतर की मध्यस्थता से ही संभव हो पाई थी.
भले ही कोई बड़ी डील नहीं हो पाई, लेकिन सभी पक्षों ने युद्धविराम बनाए रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की है. यह सहमति इस बात का संकेत है कि दोनों देश फिलहाल सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और न बढ़े. तालिबान सरकार ने इस वार्ता को 'ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया प्रयास' बताया है. यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि तालिबान शांति प्रक्रिया में अपना पक्ष ईमानदारी से रख रहा है.
संयुक्त बयान में यह भी बताया गया कि सभी पक्षों ने युद्धविराम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक वेरीफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्णय लिया है. यह तंत्र युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन पर नजर रखेगा और उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पक्ष पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा.
वार्ता के बाद तालिबान के तेवर कुछ सख्त दिखे. तालिबान ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह उनके आंतरिक मामलों में दखल न दे. यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों की नाजुकता को दर्शाता है.
अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ने रिश्ते की बुनियाद स्पष्ट करते हुए कहा, "हम अपने सभी पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान, के साथ सकारात्मक और सम्मानजनक रिश्ते चाहते हैं. हमारा मानना है कि एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और किसी भी पक्ष के लिए खतरा न बनना, अच्छे रिश्तों की बुनियाद है."
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.