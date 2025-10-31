पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा! तालिबान के तेवर सख्त, अब 6 नवंबर को फिर होगी बैठक

Pakistan-Afghanistan Peace Talks Failed: तुर्की में पाकिस्तान-अफगानिस्तान की 6 दिन की शांति वार्ता बिना ठोस नतीजे के खत्म हुई, पर युद्धविराम अभी भी जारी रहेगा. तालिबान ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है.

तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से एक बड़ी खबर सामने आई है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच छह दिनों तक चली महत्वपूर्ण बातचीत एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई है. यह वार्ता 25 से 30 अक्टूबर 2025 तक चली थी. हालांकि, एक सकारात्मक पहलू यह रहा कि दोनों देश युद्धविराम को जारी रखने पर सहमत हुए हैं. इस बैठक को पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव और आतंकी घटनाओं के मद्देनजर शांति के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था.

तुर्की और कतर ने की मध्यस्थता

इस महत्वपूर्ण वार्ता में तुर्की और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई. इन बैठकों में अफगानिस्तान के तालिबान शासित 'इस्लामी अमीरात' और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. मध्यस्थता का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों को एक शांतिपूर्ण समाधान की ओर लाना था. तुर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में यह स्पष्ट किया गया कि इन बैठकों का मुख्य मकसद उस युद्धविराम को मजबूत करना था, जिस पर दोनों देशों ने 18-19 अक्टूबर को दोहा में सहमति जताई थी. दोहा में हुई यह सहमति भी तुर्की और कतर की मध्यस्थता से ही संभव हो पाई थी.

तुर्की में विफल हुई पाक-अफगान शांति वार्ता

भले ही कोई बड़ी डील नहीं हो पाई, लेकिन सभी पक्षों ने युद्धविराम बनाए रखने पर अपनी सहमति व्यक्त की है. यह सहमति इस बात का संकेत है कि दोनों देश फिलहाल सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता और न बढ़े. तालिबान सरकार ने इस वार्ता को 'ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया प्रयास' बताया है. यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि तालिबान शांति प्रक्रिया में अपना पक्ष ईमानदारी से रख रहा है.

मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का फैसला

संयुक्त बयान में यह भी बताया गया कि सभी पक्षों ने युद्धविराम के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक वेरीफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का निर्णय लिया है. यह तंत्र युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन पर नजर रखेगा और उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पक्ष पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा.

तालिबान ने दी हस्तक्षेप न करने की चेतावनी

वार्ता के बाद तालिबान के तेवर कुछ सख्त दिखे. तालिबान ने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह उनके आंतरिक मामलों में दखल न दे. यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों की नाजुकता को दर्शाता है.

अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता ने रिश्ते की बुनियाद स्पष्ट करते हुए कहा, "हम अपने सभी पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान, के साथ सकारात्मक और सम्मानजनक रिश्ते चाहते हैं. हमारा मानना है कि एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और किसी भी पक्ष के लिए खतरा न बनना, अच्छे रिश्तों की बुनियाद है."

