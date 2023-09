Bengluru Hijab Protest में कूदी ईरानी महिला, खुद को खंबे से बांधा

डीएनए हिंदी: ईरान में पुलिस हिरासत के दौरान मेहसा अमीनी की मौत के बाद पूरी दुनिया में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. कई देशों में महिलाएं इस प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कर रही हैं. महिलाएं अपना विरोध जताने के लिए अपने बाल भी काटे और प्रदर्शन भी किया. भारत में भी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी है जिसमें अब एक ईरानी महिला ने अपना मोर्चा खोल दिया है.

ईरानी महिला फुटपाथ पर हिजाब के खिलाफ अपना विरोध जता रही है. निको नाम की महिला गुरुवार शाम बेंगलुरु की चर्च स्ट्रीट पर धरना देती और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराती नजर आई. इस दौरान वह पोल से लिपटी हुई थी. निको ने यह विरोध अपने दोस्त खुदा नूर के लिए किया, जो ईरानी फौज की बर्बरता का शिकार हो गया है.

निको के मुताबिक, उसके दोस्त खुदा नूर को ईरानी सेना ने बेहद ही बेरहमी से पोल से बांध कर उसकी जान ले ली.

An #IranianWomen protesting on church Street in #Bengaluru against the #hijab & Iran Government atrocities against women. #IranRevolution. pic.twitter.com/mYGtVN9lb0