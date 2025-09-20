Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो

Mukesh Ambani के बाद पिंडदान करने पहुंचीं Draupadi Murmu, जानें मोक्ष प्राप्ति के लिए आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है गया जी?

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

पीएम मोदी का गुजरात दौरा: भावनगर में रोड शो के बाद करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात

जानवरों के लिए नई पहल से दवा और वैक्सीनेशन होगा आसान, पशुओं की देखभाल से ह्यूमन हेल्थ भी होगी बेहतर 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?

Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?

Homeराज्य

राज्य

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारतीय सेना अपनी हवाई सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क हो गई है और इसी कारण वह अपनी वायु रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 20, 2025, 04:32 PM IST

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अपनी वायु रक्षा के प्रति पहले से ज्यादा सजग हुई है. और शायद यही वो कारण है, जिसके चलते इंडियन आर्मी अपनी वायु रक्षा को आधुनिक बनाने के लिए तैयार है. साथ ही, भारतीय सेना ड्रोन तथा अन्य हवाई घुसपैठों से बढ़ते खतरे का त्वरित जवाब देने के लिए नए रडारों की खरीदारी में भी जुटी है. 

नए रडारों की खरीद फरोख्त में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही भारतीय सेना?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान से आए ड्रोनों के झुंड जिनमें कुछ का उद्देश्य निगरानी करना था तो कुछ हमले के लिए प्रयोग हुए थे, बड़ी संख्या में भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहे, जिससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर मौजूदा वायु रक्षा नेटवर्क की कमजोरियां उजागर हुईं. ध्यान रहे कि इन ड्रोनों के रडार क्रॉस-सेक्शन (आरसीएस) छोटे होते हैं, जिससे पुराने सिस्टम के साथ इनका पता लगाना और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.

क्यों अपर्याप्त हैं वर्तमान रडार?

पारंपरिक रडार, आधुनिक ड्रोन जैसी छोटी, कम ऊंचाई वाली हवाई वस्तुओं को पहचानने, ट्रैक करने और उन्हें प्राथमिकता देने में कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर अव्यवस्थित या जटिल हवाई क्षेत्र में. बता दें कि सेना के कई रडार पुराने हो रहे हैं.  वहीं कहा ये भी जा रहा है कि  उनमें नई पीढ़ी के ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सटीकता और गति का अभाव है.

क्या खूबी लिए होंगे नए रडार  

इस बार सेना ने जिन रडारों को खरीदने की बात की है, उनके विषय में जो जानकारी आई है, यदि उस पर यकीन किया जाए तो इस बार सेना 45 तक निम्न स्तरीय हल्के रडार (उन्नत), 48 तक वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार-ड्रोन डिटेक्टर (ADFCR-DD) और  10 निम्न स्तरीय हल्के रडार (उन्नत) खरीदने जा रही है. 
ये उन्नत रडार सबसे छोटे और सबसे तेज़ गति से चलने वाले ड्रोन का भी पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें निशाना बनाने में सक्षम हैं. कुछ में 3D AESA तकनीक, निष्क्रिय रेडियो-फ़्रीक्वेंसी डिटेक्शन और वास्तविक समय में युद्धक्षेत्र की जानकारी और तेज़ ख़तरे की प्रतिक्रिया के लिए कमांड और नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकरण की क्षमता है.

लक्ष्य और एकीकृत रक्षा

नई प्रणालियों को सेना के आकाशतीर वायु रक्षा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे समग्र स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ेगी और युद्धक्षेत्र कमांडरों को तेज़, सटीक लक्ष्य पहचान और संलग्नता में सहायता मिलेगी. ड्रोनों के झुंड और अन्य जटिल, आधुनिक हवाई ख़तरों से निपटने के लिए यह एकीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है.

स्वदेशी पर है पूरा फोकस

इन रडारों का एक बड़ा हिस्सा जैसे कि ADFCRभारतीय कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाएगा, जिससे स्वदेशी विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा. यह आधुनिकीकरण वैश्विक रुझानों को भी दर्शाता है क्योंकि दुनिया भर की सेनाएं उभरते हवाई खतरों के विरुद्ध बेहतर पहचान, ट्रैकिंग और प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए रडारों को उन्नत कर रही हैं.
बहरहाल नए रडार खरीदने में सेना की तत्परता हाल ही में ड्रोन घुसपैठ से मिले संचालन संबंधी सबक, हवाई युद्ध में तेज़ी से हो रहे विकास और संवेदनशील सीमाओं पर सुरक्षा को मज़बूत करने की रणनीतिक अनिवार्यता से प्रेरित है. उन्नत रडार प्रणालियां अब यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि भारत का हवाई क्षेत्र समकालीन और भविष्य के खतरों से सुरक्षित रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
इन 3 तारीखों पर जन्मे लोग ऊपर से लिखावाकर आते हैं रईसी, विरासत में मिलती है संपत्ति और जायदाद
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
पिंडदान के बाद गया जी के तीर्थ पुरोहितों को Mukesh Ambani ने किया इन चीजों का दान, जानें पूजा में किन सामग्रियों का हुआ इस्तेमाल?
Navratri Akhand Jyot Niyam: नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्जवलित करने के ये 8 नियम जानते हैं, दीया बुझ जाए तो क्या करें?
जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद
जन धन अकाउंट धारक ध्यान दें! 30 सितंबर तक निपटाएं ये काम, वरना खाता हो सकता है बंद
कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है
कल सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक, फिर किस समय करें पिंडदान? जानिए तर्पण का सही मुहूर्त क्या है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE