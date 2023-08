Delhi Traffic Jam: आज हो रही सोनिया गांधी से पूछताछ, दिल्ली के इन इलाकों में जाने से बचें

डीएनए हिन्दी: सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) पूछताछ करने वाली है. यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड (National Herald) मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में होने वाली है. माना जा रहा है कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली सहित देशभर में विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं. दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं. कांग्रेस के सारे सीनियर नेता इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं. ध्यान रहे कि राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान भी कांग्रेसियों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था. इसकी वजह से दिल्ली में जगह-जगह जाम देखने को मिला था.

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ही एडवाइजरी जारी कर गोल मेथी जंक्शन, क्लेरिजेस चौराहा, तुगलक रोड चौराहा, क्यू पॉइंट चौराहा, सुनहरी मस्जिद चौराहा, मौलाना आजाद रोड, मानसिंह चौहारे पर ट्रैफिक जाम की संभावना जताई थी. गुरुवार की सुबह 9 बजे से 2 बजे तक इन इलाकों में लोगों के नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है.

नई दिल्ली इलाके में गोल डाक खाना, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक, पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की आवाजाही बैन है.

Delhi | Morning visuals from Akbar road where Delhi Police has set up barricades in the vicinity of AICC headquarters



Senior Congress leaders & party's MPs to gather at AICC office as Congress interim president Sonia Gandhi appears before ED in National Herald case today pic.twitter.com/3nq0tNRfUl