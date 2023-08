केरल में RSS के ऑफिस पर बम से हमला, CPM पर साजिश के आरोप

डीएनए हिन्दी: केरल के कन्नूर जिले के पयान्नूर इलाके में मंगलवार तड़के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर बम फेंका गया. इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए हैं. इस बम हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे धुंए का गुब्बार उठ रहा है.

सीसीटीवी वीडियो में हम देखते हैं कि 2 हमलावार बाइक पर आते हैं और आरएसएस ऑफिस में बम फेंकते हैं. वीडियो देखकर पता चलता है कि दोनों ने बम फेंकने से पहले आरएसएस ऑफिस की रेकी की थी. आरएसएस ने हमले के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) को जिम्मेदार ठहराया है.

सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आरएसएस ऑफिस पुलिस थाने के पास में है. ऐसे में बम से हमले पर कई सवाल उठ रहे हैं. इस घटना के बाद आरएसएस ऑफिस सहित पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ें, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? Gyanvapi विवाद के बीच RSS प्रमुख का बयान

इस हमले के लिए आरएसएस के पदाधिकारियों ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर शक जताया है. आरएसएस ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. आरएसएस का कहना है कि सोने की तस्करी के मामले में फंसी सत्ताधारी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.

Front windows and doors of the office broken in the attack. No one was in the office at the time of the incident. Police is maintaining high vigil in the area pic.twitter.com/m4Dn6wmuWc