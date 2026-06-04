मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में भीषण आग से 5 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा झुलसे,  CM ने किया मुआवजे का ऐलान

अस्पताल के पांचवें फ्लोर पर गुरुवार तड़के अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह आईसीयी में शॉर्ट सर्क्रिट माना जा रहा है. कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे अस्पताल को चपेट में ले लिया.

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थिति एक प्राइवेट अस्पताल में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया किया आग पूरे अस्पताल में फैल गई. इससे अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा मरीज बुरी तरह झुलस गये, जिन्हें आसपास के अस्पतालों भर्ती कराया गया.

दरअसल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके एक प्राइवेट प्रसाद हॉस्पिटल स्थित है. यहां गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. इससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई. अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर उनके परिजनों को धुएं से दम घुट गया. आग अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर स्थित आईसीयू (ICU) वार्ड से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाकर लोगों को अस्पताल से निकाला. इसमें 5 लोगों की मौत हो गई. वहीं 20 से ज्यादा मरीज गंभीर रूप से झुलस गये हैं. इसमें मरीजों से लेकर उनके परिजन और अस्पताल का स्टाफ भी शामिल है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों की हुई मौत

बताया जा रहा है अस्पताल में आग की चपेट आने की वजह से मरने वालों की पहचान मुजफ्फरपुर औराई निवासी शशांक कुमार, शिवहर तरियानी निवासी उदय कुमार, कृष्ण नंदन, चंचला कुमारी, मुजफ्फरपुर मोतीपुर निवासी गीता देवी शामिल हैं. इनमें सभी मरीज आईसीयू में भर्ती थे. उदय कुमार का चार दिन पहले ही ब्रेन सर्जरी हुई थी. वहीं गीता देवी की डायलिसिस चल रहा था. वहीं कृष्ण नंदन के फेफड़ों में पानी भर गया था, जिसका इलाज चल रहा था. वहीं कुछ मरीजों को आईसीयू के खिड़की और दरवाजों को तोड़कर निकाला गया.

तड़के तीन जे मिलती आग की सूचना

अग्निशमन विभाग के अनुसार, अस्पताल में आग लगने की सूचना तड़के करीब 3 बजे मिली. इसी के बाद दमकल की टीम आनन फानन में अस्पताल पहुंची. यहां अस्पताल के पांचवें फ्लोर पर स्थित आईसीयू से आग की शुरुआत हुई थी. यहां बुरी तरह से धुआं भरा हुआ था. दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के साथ ही यहां फंसे 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया. इसमें कुछ लोग घायल हो गये तो कई लोग झुलस गये. इनमें मरीजों से लेकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी शामिल है.

मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है।



शोक-संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें।



मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपये का अनुग्रह… June 4, 2026

सीएम ने की मुआवजे की घोषणा

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने इस हादसे पर दुख प्रकट किया. साथ ही अस्पताल में आग की वजह से मरने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है.

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