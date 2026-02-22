FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में सबसे बड़ी AI समिट हुई- PM, दुनियाभर के नेता AI समिट में आए- PM, AI समिट पर पूरे देश को गर्व हुआ- PM, कांग्रेस ने गंदी राजनीति का अखाड़ा बनाया-PM | पहले विकसित देशों से समझौते नहीं होते थे-PM, 'आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं', 'कांग्रेस शासन में सिर्फ आयात की बात होती थी', 'कांग्रेस विकसित देशों से समझौता नहीं कर पाती थी', लोगों को सुविधाएं देना प्राथमिकता, कुछ दलों को भारत की सफलता पच नहीं रही-PM | 'पहले यहां डर और भय का माहौल होता था', मेरठ से चुनावी सभा की शुरुआत की थी, यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, विकास के मुद्दे पर मुकाबला कर लें, कांग्रेस-SP जहरीली राजनीति छोड़ें, 'BJP ने विकास की राजनीति को आगे रखा', 'विपक्षी दलों ने जहरीली राजनीति नहीं छोड़ी' | नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है- PM, 'मेट्रो-नमो भारत ट्रेन का एक दिन उद्घाटन', ये विकसित भारत की झांकी है, डबल इंजन की सरकार का काम, विकसित भारत की क्रांति को ऊर्जा, योजनाएं अब लटकती भटकती नहीं, ये सरकार की कार्यसंस्कृति को बताता है, यूपी की कानून व्यवस्था सुधरी है- PM | मेरठ में CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन, PM मोदी का मेरठ की धरती पर स्वागत, मेट्रो में PM मोदी ने बच्चों से बात भी की, ये उत्साह का समय है, होली से पहले मेरठ को उपहार मिला, ये उत्साह का समय है, दिल्ली की दूरी को और पास किया, दिल्ली पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे- योगी | PM ने बच्चों के साथ मेट्रो में सफर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा, PM ने मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, मेट्रो में PM मोदी ने बच्चों से बात की, PM ने बच्चों के साथ मेट्रो में सफर किया, PM मोदी ने मेरठ मेट्रो में सफर किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां केवल काले रंग के ही प्लेन उड़ते हैं? सफेद विमान न रखने की वजह है खास

सीमा हैदर के फिर मां बनने से उठा सवाल, एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है?

सीमा हैदर के फिर मां बनने से उठा सवाल, एक महिला जीवनभर में कितने बच्चे पैदा कर सकती है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन

Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा

सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?

Homeभारत

भारत

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

कुरैशी समाज के 100 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित संगठन ऑल इंडिया जमीयत-उल-कुरैश (All India Jamiat-ul-Quresh) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी की उपस्थिति में जीनत कुरैशी को विमेंस सेल की नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है.

Latest News

Ritu Singh

Updated : Feb 22, 2026, 01:40 PM IST

जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

Zeenat Qureshi appointed National President of Women's Cell

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हाल ही में दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित शताब्दी समारोह के दौरान उन्हें फेलिसिटेशन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया, जहाँ उनके अंतरराष्ट्रीय और फिल्म-मीडिया क्षेत्र में योगदान की सराहना की गई.

सिराजुद्दीन कुरैशी ने जानकारी दी कि जीनत को विमेंस सेल के अध्यक्ष पद पर दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. उनके कार्यकाल की नियमित समीक्षा की जाएगी और कार्यकाल का विस्तार या समायोजन उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. समारोह में संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे.

अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर

जीनत कुरैशी स्क्रिप्ट, समाज और सिनेमा के संगम तक का सफर तय करते हुए मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. वह एक भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक संवाद को सिनेमा में स्थान दिया है. साल 2025 में रिलीज़ हुए म्यूज़िक वीडियो ‘औकात’ का निर्माण भी उन्होंने किया, जिसे लोकप्रिय गायक शंकर सहानी ने गाया और जिसे एक मिलियन से अधिक दर्शकों ने देखा.

सामाजिक मुद्दों पर संवाद और मीडिया की सकारात्मक भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीनत ने ‘Unfold with Zeenat’ नामक टॉक शो की मेजबानी भी की है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और सांस्कृतिक क्षेत्र के कलाकार अपने अनुभव साझा करते हैं.

वैश्विक पहचान और नेतृत्व

फिल्म और मीडिया के अतिरिक्त जीनत कुरैशी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमिश्नर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, जहां उन्होंने भारत और GCC देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई है

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Release: दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
दिमाग का दही कर देंगे ये ट्विस्ट! 'द ब्लफ' से 'पैराडाइज' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते देखें सस्पेंस-थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन
Holashtak Effects on Zodiac: 24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
24 फरवरी से शुरू हो रहा होलाष्टक, इन 6 राशियों कई लेवल पर 8 दिनों तक मंडराता रहेगा खतरा
सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?
सोने की शुद्धता कैरेट में और चांदी को किलो में क्यों मापा जाता है? आखिर मेजरमेंट का ये सिस्टम इतना अलग क्यों है?
दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?
दुनिया के किन देशों ने बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक किया बैन? जानिए भारत में क्या है सोशल मीडिया को लेकर नियम?
Shikhar Dhawan Marriage: क्रिकेटर शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी, जानें कौन हैं 'गब्बर' की दुल्हनिया सोफी शाइन
Shikhar Dhawan Marriage: क्रिकेटर शिखर धवन ने रचाई दूसरी शादी, जानें कौन हैं 'गब्बर' की दुल्हनिया सोफी शाइन
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Nakshatra Parivartan: रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ
Mangal-Rahu Yuti: शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
शेयर बाजार और सोने-चांदी में निवेश से पहले पढ़ लें ये खबर? मंगल-राहु के संयोग से 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू होगा
Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
होलिका दहन में क्या-क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए? घर में प्रसाद लाना सही है या गलत?
Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें
Pradosh Vrat: मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत कब है? शुभ समय और नियम जानें
MORE
Advertisement