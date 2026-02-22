जीनत कुरैशी को मिला फेलिसिटेशन अवॉर्ड, विमेंस सेल की अध्यक्ष बनीं, मल्टी-डायमेंशनल रोल में आएंगी नजर

दिल्ली में सबसे बड़ी AI समिट हुई- PM, दुनियाभर के नेता AI समिट में आए- PM, AI समिट पर पूरे देश को गर्व हुआ- PM, कांग्रेस ने गंदी राजनीति का अखाड़ा बनाया-PM | पहले विकसित देशों से समझौते नहीं होते थे-PM, 'आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं', 'कांग्रेस शासन में सिर्फ आयात की बात होती थी', 'कांग्रेस विकसित देशों से समझौता नहीं कर पाती थी', लोगों को सुविधाएं देना प्राथमिकता, कुछ दलों को भारत की सफलता पच नहीं रही-PM | 'पहले यहां डर और भय का माहौल होता था', मेरठ से चुनावी सभा की शुरुआत की थी, यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, विकास के मुद्दे पर मुकाबला कर लें, कांग्रेस-SP जहरीली राजनीति छोड़ें, 'BJP ने विकास की राजनीति को आगे रखा', 'विपक्षी दलों ने जहरीली राजनीति नहीं छोड़ी' | नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है- PM, 'मेट्रो-नमो भारत ट्रेन का एक दिन उद्घाटन', ये विकसित भारत की झांकी है, डबल इंजन की सरकार का काम, विकसित भारत की क्रांति को ऊर्जा, योजनाएं अब लटकती भटकती नहीं, ये सरकार की कार्यसंस्कृति को बताता है, यूपी की कानून व्यवस्था सुधरी है- PM | मेरठ में CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन, PM मोदी का मेरठ की धरती पर स्वागत, मेट्रो में PM मोदी ने बच्चों से बात भी की, ये उत्साह का समय है, होली से पहले मेरठ को उपहार मिला, ये उत्साह का समय है, दिल्ली की दूरी को और पास किया, दिल्ली पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे- योगी | PM ने बच्चों के साथ मेट्रो में सफर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा, PM ने मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, मेट्रो में PM मोदी ने बच्चों से बात की, PM ने बच्चों के साथ मेट्रो में सफर किया, PM मोदी ने मेरठ मेट्रो में सफर किया
भारत
कुरैशी समाज के 100 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित संगठन ऑल इंडिया जमीयत-उल-कुरैश (All India Jamiat-ul-Quresh) ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी की उपस्थिति में जीनत कुरैशी को विमेंस सेल की नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है.
हाल ही में दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित शताब्दी समारोह के दौरान उन्हें फेलिसिटेशन अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया, जहाँ उनके अंतरराष्ट्रीय और फिल्म-मीडिया क्षेत्र में योगदान की सराहना की गई.
सिराजुद्दीन कुरैशी ने जानकारी दी कि जीनत को विमेंस सेल के अध्यक्ष पद पर दो वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है. उनके कार्यकाल की नियमित समीक्षा की जाएगी और कार्यकाल का विस्तार या समायोजन उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. समारोह में संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे.
अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर
जीनत कुरैशी स्क्रिप्ट, समाज और सिनेमा के संगम तक का सफर तय करते हुए मनोरंजन और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. वह एक भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक संवाद को सिनेमा में स्थान दिया है. साल 2025 में रिलीज़ हुए म्यूज़िक वीडियो ‘औकात’ का निर्माण भी उन्होंने किया, जिसे लोकप्रिय गायक शंकर सहानी ने गाया और जिसे एक मिलियन से अधिक दर्शकों ने देखा.
सामाजिक मुद्दों पर संवाद और मीडिया की सकारात्मक भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीनत ने ‘Unfold with Zeenat’ नामक टॉक शो की मेजबानी भी की है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और सांस्कृतिक क्षेत्र के कलाकार अपने अनुभव साझा करते हैं.
वैश्विक पहचान और नेतृत्व
फिल्म और मीडिया के अतिरिक्त जीनत कुरैशी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमिश्नर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, जहां उन्होंने भारत और GCC देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में भूमिका निभाई है