'अब कदम उठाना जरूरी'... Zee Real Heroes Award 2026 के मंच पर गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या पर बोले सोनू सूद

ZEE Samvad with Real Heroes 2026' में सोनू सूद को 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' पुरस्कार से नवाजा गया, उन्होंने मंच से गाजियाबाद की 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के मामले पर भी बात की है...

Zee Real Heroes Award 2026: ZEE संवाद विद रियल हीरोज 2026 का चौथा संस्करण मुंबई के फेयरमॉन्ट होटल में आयोजित किया गया, जहां इनोवेशन, बिज़नेस, हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट और कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया. पूरे दिन चले इस आयोजन में उन ‘Real Heroes of India’ को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाला है. इस कार्यक्रम में विचारक, उपलब्धि हासिल करने वाले, नीति निर्माता और मीडिया जगत से जुड़े लोग एक मंच पर आए.

संवाद के जरिए समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई, इस मौके पर Zee Real Heroes Awards 2026 का हिस्सा बनकर सभी सम्मानित हस्तियों ने अपनी खुशी और आभार भी जताया. बता दें कि ZEE Samvad with Real Heroes 2026' में सोनू सूद को 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' पुरस्कार से नवाजा गया. यह सम्मान उनके 'सूद चैरिटी फाउंडेशन' के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए कार्यों के लिए मिला है.

सोनू सूद ने बताया कैसे समय के साथ “हीरो” का मतलब बदलता है

अभिनेता सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के समय बड़े स्तर पर मानव सेवा की है, उन्होंने कहा कि उनके लिए “हीरो” शब्द का मतलब समय के साथ बदलता रहा है, बचपन में हमें फिल्मों के हीरो अच्छे लगते हैं. फिर धीरे-धीरे हमारे माता-पिता, शिक्षक और वे लोग ही हमारे हीरो बन जाते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं. कई बार उस समय हमें उनकी सीख का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ बड़ा होकर पता चलता है कि उनकी बातें कितनी अहम थीं.

अपने बचपन और पिता से मिली सीख को याद करते हुए सोनू सूद ने बताया कि उनके पिता की कपड़ों की दुकान थी और वहां अक्सर लंगर लगाया जाता था. बचपन में वे खुद भी खाना बांटते थे, जब जरूरतमंद लोगों को खाना मिलता था, तो उनके चेहरे पर जो खुशी दिखती थी, वह उन्हें आज भी याद है. उन्होंने कहा कि उस समय एक अतिरिक्त पूरी देने से कोई खास फर्क नहीं लगता था, लेकिन आज समझ आता है कि किसी अनजान व्यक्ति की जिंदगी में थोड़ी सी मदद भी बड़ी उम्मीद बन सकती है. यही अनुभव इंसान की सोच और जिंदगी को बदल देता है. सोनू सूद के मुताबिक, उनके लिए उनके माता-पिता और शिक्षक ही असली और सबसे बड़े हीरो रहे हैं, जिन्होंने उन्हें इंसानियत और सेवा का मतलब सिखाया.

गाजियाबाद की 3 बहनों की आत्महत्या पर बोले सोनू सूद

गाजियाबाद की 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या के मामले पर बात करते हुए सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले ही यह मुद्दा उठाया था कि 14 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इस दिशा में कदम उठाए गए हैं और आंध्र प्रदेश में भी इस पर काम हो रहा है, जबकि गोवा में इस विषय पर विचार किया जा रहा था. सोनू सूद ने कहा कि अक्सर लोग यह तर्क देते हैं कि पढ़ाई के लिए तकनीक ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के लिए तकनीक की जरूरत होती है, सोशल मीडिया की नहीं.

उन्होंने आगे कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फोन की ज़िद करती है और कई बार माता-पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं, ताकि वे अपने काम कर सकें. सोनू सूद के मुताबिक, इस आदत के लिए पूरी तरह माता-पिता ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वही बच्चों को कम उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत लगाते हैं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी, जिससे एक तय उम्र से कम बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

