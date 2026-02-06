FacebookTwitterYoutubeInstagram
देश के रियल हीरो का सम्मान, Zee Media आज सेलिब्रेट कर रहा ‘ZEE Samvaad with Real Heroes 2026’

परीक्षा पे चर्चा में PM Modi ने दिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, बोले- 'प्रधानमंत्री हूं, फिर भी लोग मुझे सिखाते हैं काम कैसे करना है'

हत्या-लूट के 90 केस, इस डकैत के आंतक से कांपता था वेस्ट यूपी! कैसे हुआ एनकाउंटर? जानें पूरी क्राइम कुंडली

Surya Gochar: 13 फरवरी को बन रहा है दुर्लभ संयोग, सूर्य-शनि मिलन से इन 4 राशियों की होगी बल्ले बल्ले 

Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

आज 06 फरवरी 2026 को मुंबई में भारत के पहले और सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क Zee Media Corporation ने आज मुंबई के द फेयरमोंट में ‘ZEE Samvaad with Real Heroes’ के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है...

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 06, 2026, 01:11 PM IST

ZEE Samvaad with Real Heroes 2026: आज यानी 06 फरवरी 2026 को मुंबई में भारत के पहले और सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क Zee Media Corporation ने आज मुंबई के द फेयरमोंट में ‘ZEE Samvaad with Real Heroes’ के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले साहस, नवाचार और समर्पण से काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. इस मंच पर अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य, बिज़नेस लीडरशिप, AI, खेल, एविएशन, पर्वतारोहण, संगीत, सिनेमा, परोपकार, फिनटेक और क्रिकेट जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चेंजमेकर्स को सम्मान मिलेगा. 

अलग-अलग क्षेत्रों के असली नायकों का सम्मान 

कार्यक्रम में विचारशील नेता, उपलब्धि हासिल करने वाले लोग, नीति-निर्माता और मीडिया जगत से जुड़े लोग शामिल होंगे. ‘संवाद’ सत्र के दौरान नेतृत्व, नवाचार और बदलते भारत से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी. बीते वर्षों में Zee Real Heroes ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी और पैरालंपियन नवदीप सिंह जैसे कई प्रेरक व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया था. 

यह पहल राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पत्रकारिता के प्रति Zee Media की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहां असली नायकों की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों को देश के सामने लाया जाता है.

राष्ट्र निर्माण के प्रति Zee Media की प्रतिबद्धता

यह पहल राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पत्रकारिता के प्रति Zee Media की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है. सच्चे लोगों की सच्ची कहानियों को सामने लाकर, जिन्होंने चुनौतियों को पार कर सफलता हासिल की, यह मंच समाज को प्रेरित करने और साहस, प्रतिभा व योगदान की असली भावना दिखाने का प्रयास करता है. 

भविष्य गढ़ने वाले नायकों को सम्मान

‘ZEE Samvaad with Real Heroes 2026’ उन लोगों को समर्पित है जो चुपचाप भारत का भविष्य संवार रहे हैं. ऐसे असाधारण बदलाव लाने वालों को पहचान देकर Zee Media उन कहानियों को सामने लाता है जो मायने रखती हैं और एक मजबूत व आशावादी राष्ट्र को प्रेरित करती हैं. 
 

