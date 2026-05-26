Sports Broadcasting में बड़ा धमाका, लॉन्च होंगे ZEE के 4 नए चैनल, FIFA World Cup 2026 के टेलीकास्ट का रास्ता खुला

Zee Entertainment Enterprises Ltd.(‘Z’) ने Unite8 Sports नाम से चार नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने का ऐलान किया है, इन चैनलों पर फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे कई बड़े खेलों के इवेंट्स दिखाए जाएंगे..

देश की बड़ी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी Zee Entertainment Enterprises Ltd. (‘Z’) ने Unite8 Sports नाम से चार नए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने का ऐलान किया है, इन चैनलों पर फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और रेसलिंग जैसे कई बड़े खेलों के मुकाबले दिखाए जाएंगे. कंपनी का उद्देश्य दर्शकों को बेहतर लाइव स्पोर्ट्स अनुभव देना और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है. इनमें Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD हिंदी में और Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD इंग्लिश शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि भारत में अब दर्शकों की रुचि सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रही. फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे खेलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है. इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए Zee ने अपने स्पोर्ट्स नेटवर्क को मजबूत करने की रणनीति बनाई है.

भारत में FIFA World Cup 2026 के लाइव प्रसारण का रास्ता खुला

कंपनी का मकसद अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंच बनाना है ताकि स्पोर्ट्स कंटेंट की पहुंच और भी व्यापक हो सके. कंपनी एक मजबूत स्पोर्ट्स कंटेंट लाइनअप तैयार करने के लिए FIFA से भी बातचीत कर रही है, ताकि भारत में FIFA World Cup 2026 मैचों का प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जा सके. इसके लिए Zee अब FIFA World Cup 2026 के प्रसारण अधिकार हासिल करने की कोशिश में भी जुट गया है. कंपनी ने बताया कि वह FIFA के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत में टूर्नामेंट के मैचों का प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जा सके.

भारतीय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में आएगा बड़ा बदलाव

कंपनी पिछले कई वर्षों से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, Zee ने इससे पहले भी अपने मनोरंजन चैनलों पर कई बड़े खेल आयोजनों का प्रसारण किया था, जिससे कंपनी को अच्छा व्यूअर रिस्पॉन्स मिला. अब कंपनी उसी अनुभव के आधार पर एक समर्पित स्पोर्ट्स नेटवर्क तैयार कर रही है. इसी मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए कंपनी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग मार्केट में अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है.

बता दें कि मराठी मूवी क्लस्टर का सफल संचालन कर चुके भावेश जनावलेकर को Unite8 Sports का चीफ बिजनेस ऑफिसर बनाया गया है. कंपनी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिविजन तेजी से विस्तार करेगा.

बढ़ रही लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग

इस मौके पर Unite8 Sports के चीफ बिजनेस ऑफिसर बवेश जनावलेकर ने कहा कि, भारत जैसे बड़े देश में अब ऐसे खेलों की मांग बढ़ रही है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हों लेकिन भारतीय दर्शकों से भी जुड़ाव रखते हों. उन्होंने कहा कि लाइव स्पोर्ट्स कंटेंट की मांग लगातार बढ़ रही है और दर्शक अब अलग-अलग खेलों को भी उतनी ही दिलचस्पी से देख रहें. कंपनी का उद्देश्य दर्शकों को बेहतर स्पोर्ट्स कंटेंट देना और देश में खेलों की लोकप्रियता को बढ़ावा देना है.



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