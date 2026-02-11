ज़रा सोचिए: स्वास्थ्य संकट बन गई है खाने में मिलावट, न्यूट्रिशन नहीं थाली में है केमिकल की है भरमार, चौंका देगा नया शोध  

भारत में खाने की चीज़ों में मिलावट भले ही गुपचुप तरीके से हो रही हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा वक्त में यह एक खतरनाक हेल्थ संकट बन गया है. वर्तमान में तमाम प्रोडक्ट्स शुद्धता का वादा करते हैं. लेकिन सच्चाई उन दावों से कहीं अलग है.

ज़रा सोचिए, आपको सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि आप जो खा रहे हैं उसपर आपको सवाल भी उठाना है! भारत में खाने की चीज़ों में मिलावट भले ही गुपचुप तरीके से हो रही हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा वक्त में यह एक खतरनाक हेल्थ संकट बन गया है. वर्तमान में तमाम प्रोडक्ट्स शुद्धता का वादा करते हैं. लेकिन सच्चाई उन दावों से कहीं अलग है. खाने की चीज़ों में मिलावट का मतलब है मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए नुकसानदायक या घटिया चीज़ें मिलाना. इससे न्यूट्रिशन कम होता है. यह इम्यूनिटी कमज़ोर करता है. यह चुपचाप हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है. साथ ही, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड पर हमारी बढ़ती डिपेंडेंसी हालात को और खराब कर रही है.

इन फ़ूड में आर्टिफिशियल कलर, प्रिज़र्वेटिव, ज़्यादा चीनी और अनहेल्दी फैट होते हैं. दूध और पनीर से लेकर मसालों और सब्ज़ियों तक, रिस्क हर जगह है. दूध को पतला या केमिकल से ट्रीट किया जा सकता है. पनीर में स्टार्च या सिंथेटिक एजेंट मिलाए जा रहे हैं. मसालों में आर्टिफिशियल रंग हो सकते हैं.

अंडे, चिकन और मछली का भी हाल मिलता जुलता है. इनमें भी जमकर मिलावट की जा रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि हम रोज़ जो खाते हैं, उस पल हमें यह भरोसा रहता है कि यह हमें पोषण देगा, मगर जिस तरफ आज मिलावट हो रही ही यह धीरे-धीरे हमें नुकसान पहुंचा रहा है.

यह सोचना भी दुख देता है कि जिस खाने को हम हेल्दी मानते थे, उसी की वजह से हम किसी अपने को खो रहे हैं. वर्तमान में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं. बच्चे कम उम्र में ही कमजोर हो रहे हैं. यह सिर्फ कंज्यूमर का मुद्दा नहीं है. यह देश की चिंता है. अब वो वक्त आ गया ही जब ये सब रुकना चाहिए. मौजूदा वक़्त सवाल करने का वक्त है. कह सकते हैं कि अब जवाबदेही मांगने का समय आ गया है.

मकसद वाले और पॉजिटिव बदलाव की तलाश में, ज़ी मीडिया अपनी सोच — 'ज़रा सोचिए'(फिर से सोचिए) के साथ एक कदम आगे बढ़ा रहा है. ज़रा सोचिए नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने और उन मुद्दों को सामने लाने की एक पहल है जिन पर उनका ध्यान देने की ज़रूरत है.

सोचिए कि आपकी थाली में क्या है. सोचिए कि आप अपने परिवार को क्या खिलाते हैं. सोचिए कि हम कैसा भविष्य बना रहे हैं. क्योंकि जागरूकता ही बदलाव की ओर पहला कदम है.

एक एक्सपर्ट स्टडी में, डॉ. नवल कुमार वर्मा, MD (Hom), Hon PhD, एक ग्लोबल वेलनेस (AYUSH) और फ़ूड सेफ़्टी एक्सपर्ट, मिलावटी खाने की चीज़ों और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड डाइट के बढ़ते खतरे पर रोशनी डालते हैं.

उन्होंने 'न्यूट्रिशन के बायोलॉजिकल कोलैप्स' की चेतावनी दी है और इसे भारत और दुनिया पर असर डालने वाला एक साइलेंट पैनडेमिक माना है. वर्तमान में दूध, पनीर, मसाले, सब्जियां, अंडे, मीट, मछली और पैकेज्ड फ़ूड जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें अब सेफ़्टी और क्वालिटी की चिंताओं के लिए साइंटिफिक जांच के दायरे में हैं.

क्यों है इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता?

लाखों भारतीय रोज़ जो खाना खाते हैं, वह तेज़ी से खराब, मिलावटी या पोषक तत्वों से कम होता जा रहा है.

आम खाने की चीज़ों में अब केमिकल के अवशेष, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन, माइक्रोबियल टॉक्सिन और इंडस्ट्रियल एडिटिव्स रेगुलर तौर पर पाए जाते हैं.

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड, हाई-कार्बोहाइड्रेट और हाई-फैट खाना आजकल के खाने में हावी है, जिस पर रेगुलेटरी निगरानी ठीक से नहीं है.

पक्के साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि अनसेफ खाना मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, इनफर्टिलिटी और कैंसर से जुड़ा है.

WHO, ICMR और ग्लोबल पब्लिक-हेल्थ एजेंसियां ​​अनसेफ खाने को नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों (NCDs) का एक बड़ा कारण मानती हैं.

एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि फूड सेफ्टी में नाकामियां एक साइलेंट, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही हैं.

बढ़ता फ़ूड सेफ़्टी संकट

भारत में फ़ूड कंटैमिनेशन अब सिर्फ़ कुछ खास प्रोडक्ट्स या कभी-कभार होने वाले उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है. साइंटिफिक सर्विलांस, फ़ूड सेफ़्टी ऑडिट और इंडिपेंडेंट जांच से पता चलता है कि फ़ूड इंटेग्रिटी में बड़े पैमाने पर और सिस्टमैटिक गड़बड़ियां हो रही हैं.

खाने की चीज़ें जिन पर तेज़ी से चिंता बढ़ रही है:

दूध, दही, पनीर और घी

मसाले, मसाला और कॉन्डिमेंट्स

सब्ज़ियां और फल

अंडे, पोल्ट्री, मीट, मछली और सीफ़ूड

पैकेज्ड और प्रोसेस्ड नॉन-वेजिटेरियन फ़ूड

यह कुछ बुरे लोगों की नाकामी नहीं है. यह आधुनिक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में कृषि इनपुट और पशु चारे से लेकर औद्योगिक प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और खुदरा हैंडलिंग तक गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को दर्शाता है.

नॉन-वेजिटेरियन खाने में मिलावट: साइंटिफिक सबूत

अंडे- शोध में बताया गया है कि एंटीबायोटिक के बचे हुए हिस्से, हार्मोनल ग्रोथ प्रमोटर, साल्मोनेला और E. कोलाई से कंटैमिनेशन, मिलावटी पोल्ट्री फीड से निकलने वाले केमिकल के बचे हुए हिस्से निर्माण प्रक्रिया के दौरान अंडे को दूषित करते हैं.

इनसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, गट माइक्रोबायोटा में रुकावट और इम्यून इम्बैलेंस और लगातार हल्की सूजन जैसी शारीरिक समस्याएं होती हैं.

पोल्ट्री और मीट – बिना वजह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, वजन बढ़ाने के लिए हार्मोनल ग्रोथ प्रमोटर, स्लॉटर हाइजीन की कमी, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाने से पोल्ट्री और मीट की क्वालिटी खराब होती है.

याद रहे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने जानवरों की फूड चेन से जुड़े एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को दुनिया के टॉप दस पब्लिक हेल्थ खतरों में से एक माना है, जिसका सीधा असर इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जरी, कैंसर केयर और इंटेंसिव मेडिसिन पर पड़ता है.

मछली और सीफूड- आर्टिफ़िशियल प्रिजर्वेशन के लिए फॉर्मेलिन और अमोनिया का इस्तेमाल, मरकरी और कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स, इंडस्ट्रियली पॉल्यूटेड पानी के सोर्स के संपर्क में आना मछली और सीफूड को संक्रमित करते हैं.

इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज, हार्मोनल डिसरप्शन और कैंसर का खतरा बढ़ना जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं.

पैकेज्ड और प्रोसेस्ड नॉन-वेजिटेरियन फूड

सॉसेज, नगेट्स, फ्रोजन मीट, रेडी-टू-ईट करी अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं. इसमें रिफाइंड ऑयल, ट्रांस फैट और सोडियम ज्यादा होता है.

इससे मेटाबोलिक सिंड्रोम, कोलन और गैस्ट्रिक कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होती है.

दुनिया कैसे इस समस्या से निपट रही

जिन देशों में हेल्थ के नतीजे बेहतर होते हैं, वे खाने को सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक मुख्य पब्लिक-हेल्थ इंटरवेंशन मानते हैं. वहां एंटीबायोटिक रेसिड्यू की कड़ी निगरानी, खेत से प्लेट तक ज़रूरी ट्रेसेबिलिटी, रियल-टाइम फ़ूड अलर्ट और रिकॉल सिस्टम और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड की मार्केटिंग पर रोक जैसे कदम उठाया जाता है.

कैसे बच सकते हैं हम

ग्लोबल वेलनेस (आयुष) और फ़ूड सेफ़्टी एक्सपर्ट डॉ. नवल कुमार वर्मा हैं कि आज का खाना पोषण से बायोकेमिकल स्ट्रेस की ओर शिफ्ट हो गया है. बिना शुद्धता के कैलोरी बीमारी को बढ़ाती हैं. जानवरों का खाना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के स्टैंडर्ड पर ही नहीं, बल्कि इंसानों के हेल्थ स्टैंडर्ड पर भी खरा उतरना चाहिए.

आयुष को मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस के साथ मिलाएं. मौसमी और लोकल खाने को बढ़ावा देना चाहिए. ताज़ा, ट्रेस करने लायक और कम से कम प्रोसेस्ड खाना चुनें. पैकेज्ड और प्रोसेस्ड मीट कम खाएं. रिफाइंड, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले पैकेज्ड खाने की चीज़ों को कम करें.