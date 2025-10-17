FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर घर पर ऐसे बनाएं धनलक्ष्मी की पोटली, आकर्षित होंगी सुख समृद्धि और पैसा

Test Twenty होगा क्रिकेट का नया फॉर्मेट, जानें क्या होंगी खासियतें, क्यों होगा ये अलग

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

धनतेरस पर शनि त्रयोदशी पर बन रहा विशेष योग, 13 दीपक और यम का दीपम जलाने से मिलेगा धन कुबेर का आशीर्वाद

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर

Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी

Homeभारत

भारत

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 17, 2025, 01:36 PM IST

UP News: यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, योगी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

UP News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत होगा. इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर दी बधाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2025 से 58 प्रतिशत कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: कुटुंबा से राजेश राम, कदवा से शकील अहमद... कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे कहां से दिया टिकट

महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा. सभी को बधाई."

कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगी आर्थिक राहत

इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी और यह कदम कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी. 

राज्य सरकार के कर्मचारियों का मानना है कि यह निर्णय न केवल हम लोगों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि दीपावली के त्योहारी सीजन में उनकी खरीदारी की क्षमता को भी मजबूत करेगा, इसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. 

वित्तीय बोझ के बावजूद सरकार ने दी मंजूरी 

राज्य सरकार के अनुसार, इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य के खजाने पर लगभग 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. फिर भी सरकार ने बढ़ती महंगाई के दबाव से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए इस कदम को मंजूरी दी है. यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देगी, जिससे उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी. इनपुट--आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
Flower Rangoli Designs: 5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी
5 मिनट में फूलों से बनाएं ये 7 सबसे सुंदर रंगोली, खूबसूरती देख चौखट पर खुद चली आएंगी मां लक्ष्मी
Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Tea And Cancer Risk: कैंसर के मुंह में धकेल सकती है गरम-गरम चाय पीने की आदत! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
Numerology: दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग
दिवाली पर चमक जाएगी इन तारीखों में जन्मे लोगों की किस्मत, मां लक्ष्मी की कृपा से बनेंगे काम और धन लाभ के योग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE