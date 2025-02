Lucknow News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले फ्रांस की धरती पर पूरी दुनिया को डीपफेक वीडियो (DeepFake Video) के खतरे से आगाह किया था. यह खतरा कितना ज्यादा है, इसका नजारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है. कट्टर हिंदूवादी छवि रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीपफेक वीडियो बनाकर एक इस्लामिक फेसबुक अकाउंट से वायरल कर दिया गया. इस वीडियो पर हंगामा मच गया है. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) भी एक्टिव हो गई है. लखनऊ में एक भाजपा नेता की शिकायत के बाद इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

फेसबुक पर 'प्यारा इस्लाम' नाम के एक अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया गया है. इस वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम टोपी पहने हुए स्माइली फेस के साथ स्प्लिट स्क्रीन फ्रेम में दिखाया गया है. इसमें एक अन्य व्यक्ति दुपट्टे से ढके हुए चेहरे के साथ दिखाया गया है, जो योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम अंदाज में सलाम कर रहा है.

सोशल मीडिया पर भड़क गए हैं इसे लेकर लोग

इस मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर हंगामा मच गया है. सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इसे साजिश बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है. कार्रवाई की मांग वाली एक पोस्ट का जवाब देते हुए लखनऊ पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

This Youtuber is sharing a deepfake clip of @myogiadityanath with harmful and communal intentions which is criminal as per new BNS



Kindly take appropriate action pic.twitter.com/FhT27JoMQB