School Holiday 2023: बाढ़ के कारण बंद रहेंगे दिल्ली में यहां के स्कूल, यहां देखिए पूरी लिस्ट

डीएनए हिंदी: Delhi Rain Updates- उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी ने जल स्तर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसके चलते राजधानी के यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया है और इन इलाकों में स्कूलों को हालात सुधरने तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसका प्रभाव राजधानी के 17 सरकारी स्कूलों पर पड़ा है, जबकि इसके दोगुनी संख्या में इन इलाकों के निजी स्कूल भी बंद रहेंगे. उधर, बाढ़ का प्रभाव यमुना नदी से सटे गाजियाबाद के इलाकों में भी हुआ है. इन इलाकों में भी स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा गया है. हालांकि यहां पहले ही स्कूल बंद चल रहे हैं.

ये हैं दिल्ली में बंद रहने वाले स्कूल

दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के सिविल लाइन इलाके के 10 स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जबकि शाहदरा इलाके में 7 MCD स्कूलों में छुट्टी रखी गई है. इन स्कूलों में गुरुवार को अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन हालात नहीं सुधरने पर अवकाश शुक्रवार को भी जारी रहेगा.

