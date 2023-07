Yamuna Flood: दिल्ली के स्कूल रविवार तक बंद, सरकारी दफ्तरों में भी Work From Home, दो दिन होगा जल संकट

डीएनए हिंदी: Delhi Rain Updates- उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी ने जल स्तर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसके चलते राजधानी के यमुना नदी से सटे इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों में अवकाश घोषित है. अब राज्य सरकार ने स्कूल-कॉलेजों को रविवार (16 जुलाई) तक बंद कर दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने DDMA की बैठक के बाद यह घोषणा की है. साथ सी सरकारी ऑफिसों के लिए भी राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू की है. मुख्यमंत्री ने राजधानी में दो दिन तक जल सप्लाई में भी दिक्कत रहने की बात कही है.

क्या कहा बैठक के बाद CM केजरीवाल ने

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, DDMA की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. राजधानी के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय रविवार तक बंद रहेंगे. इन्हें बंद करने का निर्णय हुआ है. अति आवश्यक सेवाओं वाले सरकारी दफ्तर ही खोले जाएंगे. बाकी सभी सरकारी दफ्तरों को भी घर से ही काम करने के लिए कहा गया है. निजी कंपनियों व संस्थानों से भी अपने दफ्तर बंद रखने और वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील की जा रही है.

वाटर प्लांट बाढ़ के कारण बंद, सप्लाई में आएगी दिक्कत

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वाटर सप्लाई को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि अगले एक-दो दिन तक दिल्ली के लोगों को पानी की सप्लाई की दिक्कत होने वाली है. दरअसल यमुना में बाढ़ के कारण वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत 3 प्लांट को बंद करना पड़ा है. इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बाढ़ का मिट्टी की गाद वाला पानी भर गया है. इसके चलते ट्रीटमेंट प्रोसेस बंद हो गया है. इन प्लांट के बंद होने से राजधानी की जल सप्लाई बड़े पैमाने पर प्रभावित होने जा रही है. यहां तक कि राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे वीवीआईपी इलाके भी प्रभावित रहेंगे.

दिल्ली में पहले से बंद थे ये स्कूल

दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के सिविल लाइन इलाके के 10 स्कूल पहले से ही बंद चल रहे हैं, जबकि शाहदरा इलाके में 7 MCD स्कूलों में छुट्टी घोषित है. इन इलाकों में बाढ़ के बड़े पैमाने पर प्रभाव को देखते हुए ही स्कूलों को बंद रखा गया था.

10 schools in low-lying areas of Delhi's Civil Lines zone, 7 in Shahadra to be closed on Jul 13 due to flood-like situation: MCD