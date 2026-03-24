संसद में महिलाओं को मिलेगा 1/3 आरक्षण, लोकसभा की सीटें बढ़कर होंगी 816! बिल पेश करने की तैयारी में सरकार

Women Reservation Bill: भारत सरकार महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण लागू करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में कम से कम दो बिल लाने की तैयारी कर रही है.

भारत सरकार संसद के मौजूदा सेशन में कम से दो बिल पेश करने की तैयारी में है. इनमें एक संविधान संशोधन बिल भी शामिल है. इस बिल का उद्देश्य अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद विधानसभा इलेक्शन में महिलाओं को एक-तिहाई यानि 33 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण देने की योजना है.



अगर संसद में यह बिल पास होता है, तो देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. साथ ही यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के मशहूर महिला सशक्तिकरण एजेंडे पर एक ठोस मुहर लगाने का वादा भी करता है, क्योंकि इस साल चार राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार तेज हो रहा है.

अब 543 से बढ़कर 816 होंगी लोकसभा सीटें

सरकार की योजना के अनुसार, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 816 की जा सकती हैं. इसका मतलब करीब 50 प्रतिशत सीटें बढ़ेंगी. इसनें से 273 नई सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ही रिजर्व हो सकती है, ताकि मौजूदा सांसदो की सीटें कम न हों और महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके.

इस संविधान संशोधन बिल के पास होने के बाद फिर लोकसभा में बहुमत के लिए 409 सीटों की जरूरत पड़ेगी. हैरान करने वाली बात यह है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या पिछले 50 में पहली बार बढ़ेगी.

दो बिलों के जरिए महिला आरक्षण की तैयारी

सरकार इसके लिए दो बिल पेश करने वाली है. एक परिसीमन से जुड़ा बिल और दूसरा संविधान संशोधन बिल है. संसद की दोनों सदनों में बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत मिलना जरूरी है. हालांकि NDA सरकार के पास इतना बहुमत नहीं है कि वह अकेले ही इन दोनों बिल को पास करा सके, फिर भी सरकार की योजना है कि इसे 4 अप्रैल चलने वाले बजट सेशन तक पास किया जाए. अगर वे इस काम में सफल नहीं होते हैं, तो सरकार महिला आरक्षण पर संसद में एक स्पेशल सेशन बुलाने की योजना बना रही है.

महिला आरक्षण पर अमित शाह की बड़ी बैठकें

भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह इन दिनों बिलों के लिए समर्थन जुटाने काम कर रहें है. इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सोमवार को दो बड़ी मीटिंग की. पहली मीटिंग नॉन-NDA क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हुई, जिसमें पिवक्षी दल और ऐसे दल भी शामिल थे जो किसी भी बड़े गठबंधन नहीं जुडे़ हुए है. वहीं दूसरी मीटिंग उन्होंने बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ की.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार ने 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो कानून बनाया था, उसे लागू करने के लिए एक शर्त जुड़ी हुई है. वह शर्त यह है कि पहले देश में जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन यानी सीटों का नए सिरे से बंटवारा होगा.