थलपति विजय आज लेंगे CM पद की शपथ? तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर, राज्यपाल के फैसले पर टिकी सबकी नजर

फिल्मी पर्दे से राजनीति तक का सफर तय करने वाले थलपति विजय अब तमिलनाडु की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बनते दिख रहे हैं. शुक्रवार देर रात तक चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या आज विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे?

चेन्नई से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है. समर्थकों के बीच जश्न का माहौल है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. इस पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति को अचानक बेहद दिलचस्प बना दिया है.

बहुमत के करीब पहुंचकर विजय ने बढ़ाया सियासी दबाव

तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शुरुआती नतीजों में पार्टी बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई थी. इसके बाद शुरू हुआ समर्थन जुटाने का दौर अब सरकार गठन के दावे तक पहुंच चुका है.

विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन पत्र सौंप दिए हैं. माना जा रहा है कि अगर राज्यपाल संतुष्ट होते हैं तो सरकार बनाने का औपचारिक न्योता कभी भी दिया जा सकता है.

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में “नई पीढ़ी बनाम पुरानी राजनीति” की लड़ाई का संकेत भी है.

समर्थन के साथ विवाद भी बढ़ा, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों से गरमाया माहौल

सरकार गठन की कोशिशों के बीच राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है. AMMK नेता टीटीवी दिनाकरन ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई. उन्होंने कुछ समर्थन पत्रों को फर्जी बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. दूसरी तरफ TVK का दावा है कि सभी समर्थन स्वेच्छा से मिले हैं. पार्टी ने एक विधायक का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने विजय को समर्थन देने की बात कही.

इस पूरे विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति में तनाव बढ़ा दिया है. आम लोगों के बीच भी यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या राज्य में स्थिर सरकार बन पाएगी या आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिलेगा.

क्यों खास है विजय की संभावित एंट्री?

थलपति विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि युवाओं के बीच बड़ा प्रभाव रखने वाले चेहरे माने जाते हैं. उनकी फिल्मों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ आवाज जैसे मुद्दे अक्सर दिखाई देते रहे हैं. यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता उनके साथ जुड़े. अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों की उम्मीदें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगी. रोजगार, शिक्षा, महंगाई और उद्योग जैसे मुद्दों पर उनसे तेज फैसलों की अपेक्षा की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्मी लोकप्रियता को प्रशासनिक क्षमता में बदलना विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. अब तक जनता ने उन्हें “स्टार” के रूप में देखा है, लेकिन आगे उन्हें “प्रशासक” के रूप में खुद को साबित करना पड़ेगा.

राज्यपाल के फैसले पर टिकी नजर, चेन्नई में बढ़ी हलचल

राजभवन के बाहर सुबह से राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पार्टी कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं. हालांकि विजय के आवास के बाहर सुरक्षा कम किए जाने की खबरों ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है.

उधर, सहयोगी दलों के भीतर भी बैठकों का दौर जारी है. VCK समेत कई पार्टियां अंतिम रणनीति तय करने में लगी हैं. ऐसे में आज का दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. अगर शपथ ग्रहण होता है तो यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि दक्षिण भारतीय राजनीति में एक बड़े चेहरे के औपचारिक सत्ता प्रवेश का क्षण बन जाएगा.

