CIA की रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन ने नहीं किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला | BSF ने बांग्लादेश सीमा पर तस्कर को पकड़ा, ₹1 करोड़ के सोने के बिस्किट जब्त

क्या New Tobacco Taxes से भारत में बढ़ेगा स्मगलिंग का खतरा? सोशल मीडिया पर शुरू हुई अंतहीन बहस

केंद्र सरकार के 1 फरवरी से तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर नया सेस लगाने के फैसले से सोशल मीडिया पर चिंता बढ़ गई है. यूज़र्स को डर है कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी से स्मगलिंग बढ़ सकती है, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है और टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 01, 2026, 05:05 PM IST

क्या New Tobacco Taxes से भारत में बढ़ेगा स्मगलिंग का खतरा? सोशल मीडिया पर शुरू हुई अंतहीन बहस
केंद्र सरकार के 1 फरवरी से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने के फैसले से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है. फेसबुक और एक्स पर पैठ रखने वाले लोग चेतावनी दे रहे हैं कि इस कदम से अनजाने में चीनी सिगरेट बनाने वालों और स्मगलरों को फायदा हो सकता है, जबकि कंज्यूमर्स और सरकारी रेवेन्यू को नुकसान होगा.

नए टैक्स सिस्टम के तहत, सरकार तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाएगी और पान मसाले पर एक नया सेस लगाएगी. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, ये लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा लगाई जाएंगी और ऐसे 'सिन गुड्स' पर मौजूदा कंपनसेशन सेस की जगह लेंगी.

एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से कंज्यूमर्स को पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40 परसेंट टैक्स देना होगा, जबकि बीड़ी पर 18 परसेंट GST लगेगा. इसके अलावा, पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगी.

इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स ने चेतावनी दी कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी से दूसरे देशों से स्मगलिंग बढ़ सकती है. कुछ यूज़र्स ने दावा किया कि ज़्यादा कीमतों से सरकार को टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होगा, जबकि अवैध नेटवर्क फल-फूल सकते हैं.

ध्यान रहे कि ऐसी भी अटकलें हैं कि सिगरेट की कीमतें चार गुना तक बढ़ सकती हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 75 mm से लंबी सिगरेट प्रति स्टिक 2-3 रुपये महंगी हो सकती है.

गौरतलब है कि बढ़े हुए टैक्स का असर पहले ही शेयर बाज़ार पर दिख चुका है, जिससे तंबाकू कंपनियों के शेयर गिर गए हैं. अनुमान है कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा धूम्रपान करने वाले हैं.

