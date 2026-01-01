क्या New Tobacco Taxes से भारत में बढ़ेगा स्मगलिंग का खतरा? सोशल मीडिया पर शुरू हुई अंतहीन बहस

केंद्र सरकार के 1 फरवरी से तंबाकू पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और पान मसाले पर नया सेस लगाने के फैसले से सोशल मीडिया पर चिंता बढ़ गई है. यूज़र्स को डर है कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी से स्मगलिंग बढ़ सकती है, विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सकता है और टैक्स रेवेन्यू कम हो सकता है.

नए टैक्स सिस्टम के तहत, सरकार तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाएगी और पान मसाले पर एक नया सेस लगाएगी. न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, ये लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अलावा लगाई जाएंगी और ऐसे 'सिन गुड्स' पर मौजूदा कंपनसेशन सेस की जगह लेंगी.

Cigarette prices are likely to be increased by 4 times.



Chinese Cigarette manufacturers and smugglers are happy. As usual common man and Govt will lose. — P R Sundar (@PRSundar64) January 1, 2026

एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 फरवरी से कंज्यूमर्स को पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर 40 परसेंट टैक्स देना होगा, जबकि बीड़ी पर 18 परसेंट GST लगेगा. इसके अलावा, पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा, जबकि तंबाकू और संबंधित प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगेगी.

इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स ने चेतावनी दी कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी से दूसरे देशों से स्मगलिंग बढ़ सकती है. कुछ यूज़र्स ने दावा किया कि ज़्यादा कीमतों से सरकार को टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होगा, जबकि अवैध नेटवर्क फल-फूल सकते हैं.

I have experienced the same before.

Before the budget, this kind of news starts spreading and ITC begins to fall (last time it was consolidating 180) On the day of the budget, when there is no additional tax on tobacco, ITC gives a sharp rise again.

Is this a dump & pump game? — ᴀᴅᴍɪʀᴇʀ (@fury_the_beast) January 1, 2026

ध्यान रहे कि ऐसी भी अटकलें हैं कि सिगरेट की कीमतें चार गुना तक बढ़ सकती हैं, हालांकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 75 mm से लंबी सिगरेट प्रति स्टिक 2-3 रुपये महंगी हो सकती है.

गौरतलब है कि बढ़े हुए टैक्स का असर पहले ही शेयर बाज़ार पर दिख चुका है, जिससे तंबाकू कंपनियों के शेयर गिर गए हैं. अनुमान है कि भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा धूम्रपान करने वाले हैं.