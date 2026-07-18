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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Skyroot Vikram 1 Launched: रॉकेट नहीं, 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की उड़ान! विक्रम-1 क्यों है भारत के लिए गेमचेंजर?

भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग हो गई है. स्काईरूट का विक्रम-1 भारत के लिए गेमचेंजर क्यों है? यहां पढ़ें'मिशन आगमन' की 10 बड़ी उपलब्धियों के बारे में.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 18, 2026, 02:44 PM IST

Skyroot Vikram 1 Launched: रॉकेट नहीं, 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की उड़ान! विक्रम-1 क्यों है भारत के लिए गेमचेंजर?

Image Credt: Twitter, AI

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  • विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे किसी निजी कंपनी ने बनाया है.
  • मिशन में एक रोबोटिक आर्म तकनीक गई है, जो स्पेस के कचरा साफ करने में काम आएगा
  • 'कॉस्मिक ब्लूम' नाम का एक लैब में बना हीरा भी भेजा गया है
  • इस मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वंदे मातरम' संदेश भेजा गया है

भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग के साथ देश के निजी स्पेस सेक्टर ने नया इतिहास रच दिया है. श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला स्काईरूट एयरोस्पेस का यह 'विक्रम-1' रॉकेट देश की तकनीकी क्षमता को दिखा रहा है. साथ ही, यह 44 अरब डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है. इसी के साथ आइए, जानते हैं वो 10 बड़ी बातें, जो 'मिशन आगमन' को इतना खास बनाती हैं.

'मिशन आगमन' की 10 ऐतिहासिक उपलब्धियां

विक्रम-1 की यह उड़ान केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि यह भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक गेमचेंजर है. यह मिशन साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए तैयार हैं. स्काईरूट एयरोस्पेस के 'विक्रम-1' रॉकेट के बारे में जानने के लिए 10 ऐतिहासिक उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट

विक्रम-1 भारत का पहला ऐसा रॉकेट है जिसे किसी निजी कंपनी ने बनाया है. यह सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रमों से निकलकर उद्योग-संचालित मिशनों की ओर भारत का एक बड़ा कदम है.

स्टार्टअप का पहला ऑर्बिटल मिशन

यह स्काईरूट एयरोस्पेस की पहली उड़ान है. भारत में कोई निजी कंपनी पहली बार अपने दम पर रॉकेट को कक्षा (Orbit) में भेजने की कोशिश कर रही है.

ऑल-कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर

यह भारत का पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट से बनाया गया है. यह स्टील की तुलना में हल्का और कहीं अधिक मजबूत है, जिससे रॉकेट की कार्यक्षमता बढ़ जाती है.

3D-प्रिंटेड इंजन 

इस रॉकेट में पहली बार पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग किया गया है. यह तकनीक रॉकेट निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.

सबसे लंबा कंपोजिट स्टेज

विक्रम-1 का पहला हिस्सा (Stage) देश का सबसे लंबा 'मोनोलिथिक कार्बन कंपोजिट' स्टेज है, जो भारत की इंजीनियरिंग कुशलता को दर्शाता है.

अल्ट्रा-लो-शॉक सिस्टम

Vikram 1

इसमें स्टेज अलग करने के लिए खास तरह की न्यूमेटिक (Pneumatic) प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत में पहली बार देखी जा रही है.

स्पेस कचरा हटाने का परीक्षण

मिशन में एक रोबोटिक आर्म तकनीक ले जाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष के कचरे को साफ करना है.

वैज्ञानिकों को अनोखी श्रद्धांजलि

Macro Structure of Scientist

इस मिशन में डॉ. विक्रम साराभाई, सर सी.वी. रमन और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां (Micro Sculptures) भेजी जा रही हैं, जो विज्ञान और कला का संगम है.

अंतरिक्ष में प्रयोगशाला में बना हीरा

Diamond

मिशन में 'कॉस्मिक ब्लूम' नाम का एक लैब में बना हीरा भी भेजा जा रहा है, जो अंतरिक्ष में कमर्शियल और सांस्कृतिक प्रयोग को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री का संदेश

PM Modi Message

इस मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'वंदे मातरम' संदेश और दुनिया भर के लोगों की शुभकामनाएं अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं, जो देश की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक है.

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