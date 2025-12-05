Range Rover-Mercedes क्यों नहीं, पुतिन संग फॉर्च्यूनर में बैठकर West को क्या संदेश दे गए पीएम मोदी?

पुतिन से भेंट के दौरान पीएम मोदी के गाड़ी बदलने के फैसले ने तमाम चर्चाओं को जन्म दे दिया है. सवाल हो रहा है कि क्या प्रधनमंत्री ने टोयोटा फॉर्च्यूनर को जानबूझकर चुना या फिर ये अनजाने में लिया गया एक निर्णय था?

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली आना, शानदार रहा. पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर जिस गर्मजोशी से रेड कार्पेट पर पुतिन का स्वागत किया, पूरी दुनिया उसकी साक्षी बन चुकी है. मुलाकात के जो विज़ुअल्स इंटरनेट पर वायरल हुए, यदि उनपर गौर किया जाए तो मिलता है कि दोनों नेता एक ही कार में प्रधानमंत्री के घर एक प्राइवेट डिनर के लिए गए. हालांकि, जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह था प्रधानमंत्री मोदी का ड्राइव के लिए सफ़ेद टोयोटा फॉर्च्यूनर का चयन. ज्ञात हो कि पीएम मोदी ज्यादातर रेंज रोवर से ही चलते हैं.

पीएम मोदी के गाड़ी बदलने के इस फैसले ने तमाम चर्चाओं को जन्म दे दिया है. सवाल हो रहा है कि क्या प्रधनमंत्री ने टोयोटा फॉर्च्यूनर को जानबूझकर चुना या फिर ये अनजाने में लिया गया एक निर्णय था?

हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस मामले के मद्देनजर जो थ्योरीज़ पेश की हैं वो चौंकाने वाली हैं. जिक्र पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी का हुआ है तो ये बता देना भी जरूरी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलौसोव के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जापानी ब्रांड की सफेद फॉर्च्यूनर कार को चुना.

बताते चलें कि इस रणनीति को समझने वाले एक्सपर्ट्स इस बात पर बल दे रहे हैं कि जापानी ऑटोमेकर टोयोटा की बनाई फॉर्च्यूनर को जानबूझकर किसी यूरोपियन ब्रांड के बजाय चुना गया था ताकि वेस्ट को एक मैसेज भेजा जा सके, ऐसे समय में जब भारत और रूस दोनों यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव में हैं. ध्यान रहे कि फॉर्च्यूनर भी देश में ही बनाई जाती है.

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री की ऑफिशियल गाड़ियों में एक रेंज रोवर और एक मर्सिडीज-मेबैक S650 गार्ड शामिल हैं. रेंज रोवर, भले ही टाटा मोटर्स की हो लेकिन UK में बनती है. दूसरी ओर, मर्सिडीज-बेंज एक जर्मन ऑटोमोटिव ब्रांड है.

UK और जर्मनी दोनों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर बड़े पैमाने पर बैन लगाए हैं, जो अपने चौथे साल में जाने वाला है, और कीव को हथियार और गोला-बारूद से सपोर्ट करने में सबसे आगे रहे हैं. इसलिए, ऐसे में पुतिन को किसी यूरोपियन ब्रांड की गाड़ी में घूमना अच्छा नहीं लगता.

सांकेतिक तौर पर, जब दोनों नेता टोयोटा फॉर्च्यूनर में प्रधानमंत्री के घर की ओर जा रहे थे, तो PM मोदी की रेंज रोवर और पुतिन की ऑरस सीनेट सफेद फॉर्च्यूनर के पीछे-पीछे चल रही थीं.

वहीं कहा ये भी गया कि फॉर्च्यूनर को मुख्य रूप से उसकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए चुना गया था. प्रधानमंत्री की रेंज रोवर में तीसरी लाइन नहीं है, जिससे यह दोनों नेताओं के साथ इंटरप्रेटर को बैठाने के लिए सही नहीं है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक एक्स्ट्रा लाइन है. कहा गया कि PM मोदी और पुतिन के गाड़ी में चढ़ने से पहले ही इंटरप्रेटर गाड़ी में बैठ चुके थे, और दोनों देशों की सिक्योरिटी टीमों ने कार चुनने को मंज़ूरी दे दी थी.