'एक नए सवेरे की ओर...', मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने दिया शांति और विकास का बड़ा संदेश

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: इस दिन से फ्लिपकार्ट पर मचेगी लूट, देखें महंगे स्मार्टफोन पर कितना मिलेगा डिस्काउंट

नसों में जमा Bad Cholesterol को कम करने के लिए इन 4 चीजों का करें सेवन, दिल रहेगा दुरुस्‍त

ऐश्वर्या राय के AI जनरेटेड कंटेंट-फोटोज अब मत करिएगा यूज, एक्ट्रेस के पर्सनल राइट पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

दिल्ली पुलिस SHO ने जज को दी क्रिकेट किट और जिम मेंबरशिप, अब FIR के लिए कोर्ट पहुंचे

क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

आज नहाय-खाय के साथ जितिया व्रत की रस्म शुरू, कल रखा जाएगा निर्जला व्रत, शुभ समय,पूजा विधि और पारण समय जान लें

भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?

High Blood Sugar को कम करने के लिए अपनाएं ये नुस्खा, इन औषधीय पत्तों का रस पीने से मिलेगा लाभ

क्या जलने पर टूथपेस्ट लगाना चाहिए? जानें First Aid से जुड़े 5 बड़े मिथक, जिन्हें सच मान लेते हैं लोग

First Aid से जुड़ी वो 5 बातें, जिन्हें 100% सच मानते हैं लोग, जानें क्या है इनकी सच्चाई

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

तलाक के बाद भी करीब थे करिश्मा और संजय? वॉट्सऐप चैट से खुलासा, लोलो को दिला रहे थे पुर्तगाली नागरिकता

Shardiya Navratri: 9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

9 की बजाय इस बार 10 दिन की होगी नवरात्रि, जानें कलश स्थापना शुभ मुहूर्त से पूजा सामग्री तक

भारत

भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?

नेपाल और भारत के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा है. भारत के बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं. नेपाल से भारत और भारत से नेपाल बिना वीजा ही नहीं, पासपोर्ट के भी आया-जाया ज सकता है. लेकिन क्यों, जबकि दोनों अलग देश हैं?

ऋतु सिंह

Updated : Sep 13, 2025, 11:50 AM IST

भारत-नेपाल यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? 1950 के समझौते में क्या कहा गया है?

भारत-नेपाल सीमा पर पासपोर्ट-वीजा क्यों नहीं जरूरी?

What is the India and Nepal Visa-Passport Agreement?: भारत और नेपाल पड़ोसी देश हैं. इस बीच, नेपाल में इस समय अस्थिरता का माहौल देखा जा रहा है. नेपाल में तख्तापलट हो चुका है. हिंसा जारी है. इस बीच, भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. भारत और नेपाल कुल 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. इस बीच, नेपाल-भारत सीमा पर पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है. क्या आप इसकी वजह जानते हैं? तो आइए आज के इस लेख में जानें कि वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों नहीं होती है.

नेपाल और भारत के बीच 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा है. भारत के बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल की सीमा से लगे हैं. दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी हैं. हालाँकि, दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के देश में आने-जाने के लिए वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है. यह 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुए एक समझौते के कारण है.

भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, दोनों देशों के बीच 1950 में शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे. 75 साल पहले हस्ताक्षरित यह संधि आज भी लागू है. इसलिए, दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के देशों की यात्रा के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.

1950 का समझौता क्या है?
 
भारत और नेपाल ने 31 जुलाई 1950 को शांति और मैत्री की द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए. यह संधि दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह संधि दोनों देशों को शांति, मैत्री और संप्रभुता प्रदान करती है. इसमें यह भी कहा गया है कि एक-दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए.

भारत और नेपाल के बीच आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध कई वर्षों से रहे हैं. नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर है. हज़ारों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं. वहीं भारतीय भी नेपाल में काम करते हैं. 1950 के समझौते के अनुसार, जब नेपाल भारत के अलावा किसी अन्य देश से हथियार खरीदता है, तो उसे भारत से बात करनी होगी.

दोनों देशों के बीच 1950 के समझौते के अनुसार, नागरिकों को दोनों देशों में संपत्ति रखने, व्यापार करने, निवास करने और प्रवास करने का अधिकार है. यानी, एक नेपाली नागरिक भारत में और एक भारतीय नागरिक नेपाल में संपत्ति खरीद सकता है. एक भारतीय नागरिक नेपाल में कहीं भी रह सकता है. साथ ही, समझौते के तहत एक नेपाली नागरिक को भारत में रहने का अधिकार है. 1950 के समझौते में उल्लेख है कि भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के नेपाल की यात्रा कर सकते हैं. साथ ही, दोनों देश समझौते में बदलावों पर चर्चा कर सकते हैं

