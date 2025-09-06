Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी
'Baaghi 4' Box Office Collection Day 1: टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' ने ‘द कॉन्ज्यूरिंग, लास्ट राइट्स’ की टक्कर में की 12 करोड़ की ओपनिंग
Ganpati Visarjan 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी पर करें बप्पा का विसर्जन, इन मैसेज को भेज करें अपनों को विश
खान सर के अस्पताल में तोड़फोड़, महंगी टाइल्सें रातोरात हटीं, वजह जानेंगे तो कहेंगे, 'ऐसा भी कुछ होता है क्या?'
Anant Chaturdashi Puja: आज अनंत चतुर्दशी पर शाम को सूर्य डूबते ही घर में इन 14 जगहों पर जलाएं दीए
Weather Report: दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर चेतावनी, जानें हिमाचल, उत्तराखंड समेत किन शहरों में कैसा रहेगा मौसम
Bigg Boss 19: आलू-पूरी पर हुआ घमासान! कुनिका के खाने पर हाथ डालते ही भड़के जीशान, बोले- 'औकात दिखा दूंगा'
साइबर हब से पानी निकलने में इतना समय क्यों लगता है? गुरुग्राम में अरबों के फ्लैट्स तक में घुसा बरसाती पानी
डेढ़ मिनट में जड़ दिए 26 थप्पड़, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, Video
भारत
गुरुग्राम में हुई ताज़ा बारिश ने साइबर सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है. सड़कों, गलियों और घरों में पानी भर गया है. जलभराव के कारण घंटों तक भीषण ट्रैफ़िक जाम लगा रहा. कई इलाकों में पानी अभी भी नहीं निकला है.
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने इस मौसम में गुरुग्राम को तहस-नहस कर दिया है, और पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश ने शहर को बेहाल कर दिया है. मूसलाधार बारिश के बाद सामने आए दृश्यों में लंबी-लंबी कतारें, डूबे हुए वाहन और पानी से भरे अंडरपास आदि दिखाई दे रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं.
बारिश के बाद हुए जलभराव ने एक पुरानी शहरी खामी को उजागर कर दिया: शहर में पानी की शीघ्र निकासी में विफलता, जिसके कई कारण हैं, जिनमें स्थलाकृतिक उपेक्षा, शहरी अतिविकास, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और खंडित शासन शामिल हैं.
हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के सभी शहरों में, गुरुग्राम की मिट्टी ज़्यादा छिद्रयुक्त और रेतीली है. इससे बारिश के पानी का ज़मीन में बेहतर तरीके से रिसना आसान हो जाता है.हालाँकि, शहर की वर्तमान स्थिति इस बात को दर्शाती है कि शहर के विकास की योजना बनाते समय इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया.
गुरुग्राम न केवल अन्य शहरों की तरह भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या का सामना कर रहा है, बल्कि यहां बारिश के पानी के निकास का कोई रास्ता भी नहीं है, जिससे जल निकासी की प्रक्रिया धीमी और समय लेने वाली हो गई है.
एक बार की बारिश के बाद, टेक सिटी में पानी पूरी तरह से सूखने में लगभग 1-2 दिन लग जाते हैं. सिर्फ़ आधे घंटे की बारिश में ही उनके इलाके में भीषण जलभराव हो जाता है.बारिश के दौरान सड़कों और गलियों में पानी भर जाना एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि बारिश के पानी को निकलने में कम से कम दो दिन लग जाते हैं."मिलेनियम सिटी सेंटर तक में पानी भर चुका है. ये शहर के प्रमुख स्थानों में से एक है, लेकिन हर साल भारी वर्षा से प्रभावित होता है.
गुरुग्राम में हाल ही में हुई भीषण बारिश ने महंगे और पॉश इलाकों सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में अरबों के फ्लैट्स और घरों में पानी भर दिया है, जिससे जलभराव, यातायात जाम और बिजली कटौती जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं. साइबर सिटी के कई पॉश इलाकों जैसे गोल्फ कोर्स रोड और डीएलएफ फेज 5 में यह हाल देखा गया है, जहां लोगों ने अपने घरों में पानी घुसने और बिजली चले जाने की तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं. खराब ड्रेनेज सिस्टम और शहरी बुनियादी ढांचे की कमी इस समस्या की मुख्य वजह बताई जा रही है, जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं.
गुरुग्राम को सूखने में इतना समय क्यों लगता है?
अरावली की तलहटी में बसा गुरुग्राम स्वाभाविक रूप से साहिबी नदी और अंततः नजफगढ़ नाले की ओर झुकता है.
यद्यपि इस क्षेत्र की मिट्टी में जल अवशोषण की अच्छी क्षमता है, तथापि ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में तालाब, झीलें और अन्य महत्वपूर्ण जल निकाय रहे हैं, जो जलभराव की संभावना को हमेशा समाप्त करते हैं.
हालांकि, तेजी से शहरीकरण और विकास के साथ, इन जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र विलुप्त हो गए. खेतों और जल निकायों की जगह कंक्रीट ने ले ली - सड़कें, इमारतें, सेक्टर - जिससे जल निकासी मार्ग और रिसाव क्षेत्र नष्ट हो गए.
सर्वे ऑफ इंडिया के 1976 के रिकॉर्ड के अनुसार, उस समय गुरुग्राम में 519 जल निकाय थे. ज़िला राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, 2018 में यह संख्या घटकर 251 रह गई.
प्राकृतिक नालों को या तो पक्का कर दिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है, जिससे बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों में ही फंस जाता है. साहिबी नदी, जो नाले में तब्दील हो चुकी है, बारिश के पानी को निकालने का एकमात्र ज़रिया है और इसलिए टेक सिटी की ज़रूरतों के लिए नाकाफी साबित होती है.
इस वर्ष गुरुग्राम में कितनी हुई बारिश
दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत में भारी वर्षा लेकर आता है, और गुरुग्राम भी इसका अपवाद नहीं है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस शहर में सामान्य वार्षिक वर्षा 430.5 मिमी होती है.
हालांकि, इस साल 5 सितंबर तक शहर में 607.9 मिमी बारिश हुई है. यह सामान्य बारिश से 41 प्रतिशत ज़्यादा है. यह शहर के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.