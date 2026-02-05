बिहार विधानसभा बजट सत्र में क्यों मुद्दा बने तेजस्वी यादव के 'बाप', जानें सीएम Nitish Kumarको आए गुस्से की वजह

नीतीश कुमार ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी के समर्थन की प्रशंसा की और तमाम तरह के वादे किये. इस बीच तेजस्वी यादव ने लॉ एंड आर्डर को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया जिसका जवाब नीतीश कुमार ने अपने बेहद खास अंदाज में दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी उपलब्धियां बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. बिहार के सीएम के मुताबिक उनके नेतृत्व में राज्य में काफी बदलाव आया है. नीतीश के अनुसार उनकी सरकार के सत्ता में आने से पहले लोग डर में जीते थे और अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे. जोकि वर्तमान में बिलकुल बदल गया है और अब सूबे की जनता पूर्व के मुकाबले अपने को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है.

नीतीश कुमार ने राज्य को केंद्र के 'उदार समर्थन' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और अगले पांच सालों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा.

कुमार का अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना भर था. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ये बातें रास नहीं आई, उन्होंने नीतीश को रोकने की कोशिश की मगर मुख्यमंत्री ने जवाब में ऐसी तमाम बातें कह दीं जिन्होंने तेजस्वी यादव की बोलती बंद कर दी.

जी हां सही सुना आपने. मौके पर नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई, जिन्होंने मुख्यमंत्री को बार-बार टोका. नाराज़ नीतीश ने तेजस्वी से 'चुपचाप बैठने और सुनने' को कहा, और उन पर अतीत में छह विधायकों को लुभाने के लिए पैसे खर्च करने का आरोप लगाया.

जब तेजस्वी ने जवाब देने की कोशिश की, तो कुमार ने उन्हें और फटकार लगाते हुए कहा, 'अरे बैठो ना, तुम बच्चे नहीं हो. मैं तुम्हारे पिता के समय का हूं. मैं तुम्हें जानता हूं. मैंने तुम्हें बनाया है.'

मामले में हैरान करने वाली बात यह थी कि नीतीश की इतनी तल्ख तेज टिप्पणियों के बावजूद, तेजस्वी मुस्कुराते हुए दिखे, जिससे दोनों नेताओं के बीच दोस्ती का एक छोटा मगर बहुत खूबसूरत सा पल दिखा.

बाद में, तेजस्वी ने सरकार पर ज़ोरदार हमला किया, और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार दोनों ही 'बेटियों की चीखों" से भी बेपरवाह है.

तेजस्वी ने प्रशासन पर न केवल लापरवाही का आरोप लगाया. बल्कि उन्होंने राज्य में अपराध के आंकड़े पेश किए और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए. मौके पर राज्य सरकार और सीएम की आलोचना करते हुए तेजस्वी की तरफ से दावा किया गया कि लोकतंत्र को 'गन-तंत्र' में बदल दिया गया है.

गौरतलब है कि बिहार में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है और लॉ एंड आर्डर राज्य सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती बना है.

जिक्र तेजस्वी यादव का हुआ है तो हमारे लिए यह बता देना जरूरी है कि तेजस्वी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और सीएम और उनके मातहतों का घेराव कर रहे हैं.