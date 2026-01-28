क्यों फेल हुआ अजित पवार का प्लेन, जानें क्या हो सकते हैं हादसे के संभावित कारण 

अजित पवार की विमान हादसे में असमय मौत ने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ संपूर्ण देश को स्तब्ध कर दिया है. पवार, मुंबई से बारामती जा रहे थे. घटना के बाद कारण तलाशे जा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ, तो हुआ कैसे? आइये नजर डालें संभावित कयासों पर.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो अजित पवार की विमान हादसे में असमय मौत ने राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ संपूर्ण देश को स्तब्ध कर दिया है. बताया जा रहा है कि पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे. जिस समय यह हादसा हुआ अजित के साथ विमान में चार अन्य लोग बैठे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान ने सुबह करीब 8 बजे मुंबई से उड़ान भरी थी, जो लैंडिंग की कोशिश करते समय बारामती हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

घटना दिल को दहला कर रख देने वाली है, इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि, इतना बड़ा हादसा यदि हुआ, तो वो हुआ कैसे? चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर मीडिया, हर तरफ बस इस घटना को लेकर बातें हो रही हैं और जैसा जिसका विवेक हैं वो उस हिसाब से इस विमान दुर्घटना का अवलोकन करते हुए अपना ओपिनियन दे रहा है.

चूंकि अब घटना के कारण टटोले जा रहे हैं, इसलिए कई बातें हैं जो सामने आ रही हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट हैं जिनमें इस बात का जिक्र हो रहा है कि विमान का पायलट सही निर्णय नहीं ले पाया और ये हादसा हुआ. वहीं एक वर्ग वो भी है जो ये मानता है कि मैकेनिकल खराबी और पक्षियों के टकराने से भी ऐसा हादसा हो सकता है.

ध्यान रहे खराब मौसम की स्थिति जैसे कम विजिबिलिटी या विंड शीयर उड़ानों के रास्ते को प्रभावित कर सकते हैं और दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं. रनवे की समस्याओं या ज़मीन पर मौजूद रुकावटों के कारण लैंडिंग का चरण घटनाओं के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है.

जैसा कि ज्ञात है अजित चार्टर्ड विमान यात्रा कर रहे थे तो हो ये भी सकता है कि उड़ान से पहले विमान में कुछ विशेष खामियां रही हों. प्रायः ये देखा गया है कि चाहे वो अपर्याप्त फ़्लाइट चेक हो या फिर खराब पुर्जे हों वो विमान की परफॉरमेंस को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा छोटे एयरपोर्ट पर छोटे रनवे भी हादसे की वजह हो सकते हैं.

बता दें कि ये उड़ानें अस्थिर परिस्थितियों में संचालित होती हैं जो अक्सर और भी गंभीर हो जाती हैं क्योंकि ऑपरेशन एक ही पायलट द्वारा किए जाते हैं.

घटना के बाद से ही बारामती एयरपोर्ट भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसलिए यह बताना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि, जहां अजित पवार को उतरना था, वहां 604 मीटर की ऊंचाई पर एक सपाट 1,770 मीटर का रनवे है. इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रेनिंग और सामान्य एविएशन के लिए किया जाता है.

एयरपोर्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे नेविगेशनल सहायता की कमी जिस कारण यहां रात में लैंडिंग संभव नहीं है. इसके अलावा बारामती का ग्रामीण इलाका चील, गौरैया और कबूतर जैसे पक्षियों को आकर्षित करता है. सपाट ज़मीन और आस-पास की कृषि भूमि ने पक्षियों के लिए भोजन के आदर्श स्थान बनाए हैं, जो उन्हें कम ऊंचाई वाली उड़ान के चरणों के दौरान रनवे की ओर खींचते हैं.

सीमित पक्षी नियंत्रण उपाय भी मामले को और जटिल बनाते हैं, जिससे एयरपोर्ट पर पक्षियों के टकराने की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

गौरतलब है कि बारामती एयरपोर्ट एक छोटा ट्रेनिंग फील्ड होने की वजह से पक्षियों को कंट्रोल करने के लिए बेसिक पेट्रोलिंग पर निर्भर रहता है. 2025 में ट्रेनिंग प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुईं. यह पीक एक्टिविटी के समय स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है.महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति है. राज्य के एयरपोर्ट, जिनमें पुणे भी शामिल है, शहरी फैलाव और खराब वेस्ट मैनेजमेंट के कारण पक्षियों की आबादी में बढ़ोतरी का अनुभव करते हैं.

बारामती एयरपोर्ट के सिर्फ विज़ुअल ऑपरेशन और एडवाइज़री टावर पास के पक्षियों का रियल-टाइम पता लगाए बिना जोखिम को बढ़ाते हैं. बारामती एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक को रोकने के कुछ उपाय मौजूद हैं.अधिकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के वाइल्डलाइफ खतरे के मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस का पालन करते हैं.

इसके तहत उपायों में इलाके के 10 किमी के दायरे में जानवरों को मारने या कचरा फेंकने पर रोक शामिल है. पक्षियों को मैन्युअल रूप से देखने और झुंडों को रनवे से भगाने के लिए रूटीन पेट्रोलिंग और रनवे इंस्पेक्शन भी किया जाता है.

बहरहाल जिक्र अजित पवार की मौत का हुआ है तो इस मामले की जांच चल रही है. जल्द ही पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से वास्तविक कारण थे जिनके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने एक बड़े नेता को सदा के लिए खो दिया.