कौन थे संत तिरुवल्लुवर? PM Modi ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भेंट में दी जिनकी किताब 'थिरुकुरल'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध पुस्तक 'थिरुकुरल' भेंट की है. आइए जानते हैं कि कौन थे संत तिरुवल्लुवर और उनके 1330 दोहों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है.

भारतीय कूटनीति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मंच पर हाल ही में एक बेहद खास और प्रतीकात्मक क्षण देखने को मिला. भारत की यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के महान संत और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की कालजयी कृति ‘तिरुक्कुरल’ भेंट की. इस उपहार के सामने आते ही एक बार फिर सैकड़ों साल पुराने उस रहस्यमयी कवि और उनकी रचना की चर्चा देश-दुनिया में छिड़ गई है. उत्तर भारत के लोगों के लिए यह जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर संत तिरुवल्लुवर कौन थे, उनके जीवन से जुड़ी अनकही कहानियां क्या हैं और क्यों आज भी भारतीय राजनीति व संस्कृति में उनका इतना ऊंचा स्थान है.

कौन थे संत तिरुवल्लुवर?

संत तिरुवल्लुवर के जीवन, जन्म और उनके माता-पिता को लेकर इतिहास में कोई पुख्ता और एक जैसी जानकारी नहीं मिलती है. ठीक वैसे ही जैसे उत्तर भारत में महान संत कबीरदास के जन्म और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर अस्पष्टता बनी रहती है.

लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, आज से लगभग 1000 से 1200 साल पहले चेन्नई के पास मायलापुर के एक मंदिर के समीप एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला था. वेल्लालन जाति की एक महिला ने उस अनाथ बच्चे को उठाया और बाद में उसकी परवरिश एक परिवार ने की. समय के साथ वही अनाथ बच्चा अपने ज्ञान, दर्शन और कविताओं के बलबूते दक्षिण भारत का एक महान संत बना.

ऐतिहासिक मतभेद: इतिहासकारों के बीच उनके काल को लेकर भी मतभेद हैं. कुछ विद्वान उन्हें तीसरी या चौथी शताब्दी का मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि वे आठवीं या नौवीं सदी में हुए थे.

धार्मिक पहचान: उनकी धार्मिक पहचान को लेकर भी अलग-अलग दावे किए जाते हैं. कोई उन्हें हिंदू संत मानता है तो कोई जैन, जबकि द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक मानते हैं. उनकी रचनाएं किसी एक धर्म या जाति के बंधन में बंधने के बजाय संपूर्ण मानवता को संदेश देती हैं.

हर तमिल घर की शान है 'तिरुक्कुरल'

जिस प्रकार उत्तर भारत के सनातनी परिवारों में 'भगवद्गीता' और 'रामचरितमानस' का स्थान सर्वोपरि है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में तमिल परिवारों के लिए तिरुवल्लुवर की 1330 दोहों वाली पुस्तक ‘तिरुक्कुरल’ हर घर का अभिन्न हिस्सा है. तमिल लोग प्यार से उन्हें ‘वल्लुवर’ पुकारते हैं और बच्चों को बचपन से ही इन दोहों को कंठस्थ करने की सीख दी जाती है.

इस पुस्तक में कुल 1330 पवित्र दोहे हैं, जिन्हें नीति शास्त्र, नैतिकता, सदाचार और जीवन जीने की कला का अद्भुत भंडार माना जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इस मूल रचना में तिरुवल्लुवर ने खुद को लेखक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है; उनका नाम बाद में रचित ‘तिरुवल्लुव माला’ नामक संग्रह में सामने आया था.

भारतीय राजनीति और कूटनीति में तिरुवल्लुवर की प्रासंगिकता

संत तिरुवल्लुवर केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रासंगिकता पूरे देश और राष्ट्रीय राजनीति में समय-समय पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती रही है.

बजट भाषणों में जिक्र: देश के कई वित्त मंत्री- चाहे वे पी. चिदंबरम रहे हों या निर्मला सीतारमण- अपने बजट भाषणों के दौरान सदन में तिरुवल्लुवर के दोहों का पाठ कर चुके हैं.

सशस्त्र बलों के लिए प्रेरणा: जुलाई 2020 में लद्दाख में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर की एक कविता का हवाला दिया था, जिसका अर्थ है कि वीरता, सम्मान, गरिमापूर्ण व्यवहार और विश्वसनीयता सेना के चार प्रमुख स्तंभ होते हैं.

ग्लोबल मंच पर सांस्कृतिक पहचान: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यह किताब भेंट करना यह साबित करता है कि भारत अपनी प्राचीन दार्शनिक और साहित्यिक थाती को वैश्विक मंच पर कितनी प्रमुखता से रखता है.

संत तिरुवल्लुवर के विचार आज भी न केवल दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को नीति और नैतिकता का एक शाश्वत मार्ग दिखाते हैं.

