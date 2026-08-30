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Divya Mittal Resignation: IIT-IIM पास, लंदन की नौकरी छोड़ IAS बनी दिव्या मित्तल ने क्यों दिया इस्तीफा? जानें कौन हैं ये महिला अधिकारी

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Divya Mittal Resignation: IIT-IIM पास, लंदन की नौकरी छोड़ IAS बनी दिव्या मित्तल ने क्यों दिया इस्तीफा? जानें कौन हैं ये महिला अधिकारी

Who is Divya Mittal: आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT-IIM की पढ़ाई और लंदन की नौकरी छोड़ प्रशासनिक सेवा में आने वाली इस चर्चित महिला अधिकारी के सफर की पूरी कहानी जानिए.

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Pragya Bharti

Updated : Aug 30, 2026, 11:15 AM IST

Divya Mittal Resignation: IIT-IIM पास, लंदन की नौकरी छोड़ IAS बनी दिव्या मित्तल ने क्यों दिया इस्तीफा? जानें कौन हैं ये महिला अधिकारी

Image credit: AI, X

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  • IAS दिव्या मित्तल ने 13 साल बाद दिया इस्तीफा.
  • IIT दिल्ली, IIM बैंगलोर से की थी पढ़ाई.
  • देवरिया और मीरजापुर में सेवा के अनुभव साझा किए.

Divya Mittal Resignation: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में अपनी एक अलग और असरदार पहचान बनाने वाली अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' और फेसबुक के माध्यम से यह जानकारी साझा की कि उन्होंने अपने 13 साल के लंबे और शानदार सफर को स्वेच्छा से विराम दे दिया है. उनके इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके सफर और फैसलों की चर्चा तेजी से हो रही है.

साधारण परिवेश से लेकर IIT-IIM और लंदन तक का सफर

दिव्या मित्तल की सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. एक साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली दिव्या ने दिन-रात कड़ी मेहनत करके देश के दो सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों- आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्हें विदेश में यानी लंदन में एक बेहतरीन और आकर्षक कॉर्पोरेट नौकरी मिल गई, जहां उनकी जिंदगी बेहद आरामदायक और सफल चल रही थी.
लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद भी उनके भीतर एक टीस थी कि वह अपने देश और अपनी मातृभूमि से दूर हैं. उनके मन में हमेशा यह अहसास रहता था कि उनकी काबिलियत और आत्मविश्वास इस देश की मिट्टी का ही कर्ज है. इसी कर्ज को चुकाने और जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था, उसके निर्माण में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने विदेश की शानदार नौकरी छोड़ दी और देश वापस लौटकर सिविल सेवा परीक्षा पास की.

कैसा रहा प्रशासनिक सफर?

भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दीं और कई कड़े प्रशासनिक फैसले लिए. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी कार्यशैली से एक ऐसी छाप छोड़ी, जो आम जनता के दिलों में बस गई.

मीरजापुर का अनुभव: मीरजापुर में बतौर जिलाधिकारी काम करते हुए उन्होंने यह सीखा कि प्रशासन की डिक्शनरी में 'असंभव' जैसा कोई शब्द नहीं होता, वह केवल एक राय भर है. वहां मां विंध्यवासिनी के चरणों में रहकर उन्होंने यह महसूस किया कि असली ताकत किसी पद की कुर्सी से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और अपार स्नेह से मिलती है.

देवरिया में कर्तव्य: देवरिया में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रशासनिक और मानवीय मूल्यों का अनूठा संतुलन दिखाया. उन्होंने यह साबित किया कि सही रास्ते पर खड़े होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक लोक सेवक का सबसे बड़ा कर्तव्य है.

इस्तीफे के पीछे की असली वजह

अपने विदाई संदेश में दिव्या मित्तल ने बहुत ही मार्मिक बातें लिखीं. उन्होंने बताया कि सरकारी फाइलों और कागजों के पीछे असल में इंसान होते हैं और उन सबकी गरिमा को बचाए रखना ही सच्चा न्याय है. उनके करियर का सबसे बड़ा सुकून वह पल रहा, जब किसी गरीब परिवार को उसकी जमीन का पुश्तैनी हक मिला, किसी दिव्यांग को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त हुआ, या फिर किसी सूखे खेत तक पानी पहुंचा.
उन्होंने अपने पोस्ट में एक बेहद भावुक घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि लहुरिया दह की पहाड़ी पर जब एक वृद्ध माँ ने अपने गाँव में पहली बार पानी पहुँचते देखा, तो वह खुशी से बोल नहीं पाई बल्कि कांपते हाथों से उनके सिर पर आशीर्वाद रख दिया. उनके मुताबिक, सरकारी पद तो आज छूट गया है, लेकिन जनता का वह स्नेह और आशीर्वाद उनके जीवन भर साथ रहेगा.

आगे का रास्ता और लोगों का प्यार

दिव्या मित्तल ने अपने 13 साल के इस सफर में मिले सहयोग के लिए अपने सहकर्मियों, प्रशासनिक अमले और जनता का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने देश सेवा के अपने सपने को पूरी शिद्दत से जिया है और अब इस यात्रा को विराम देने का वक्त आ गया है. उनका यह त्यागपत्र और उनका विदाई संदेश आज प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गया है.

 

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