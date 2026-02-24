Shirtless Protest at AI Summit: कौन हैं उदय भानु चिब, जिन्हें शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में किया गया है गिरफ्तार? 

Shirtless Protest at AI Summit: हाल ही में दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit के दौरान यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था, अब इस मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया है. आइए जानें कौन हैं उदय भानु चिब, क्या है पूरा मामला...

Shirtless Protest at AI Summit- Uday Bhanu Chib: बीते दिनों दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit के दौरान यूथ कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था. इस मामले में अब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, चिब को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चिब की सात दिन की कस्टडी मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है.

कौन हैं उदय भानु चिब?

उदय भानु चिब इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वह जम्मू के पलौरा के रहने वाले हैं. उदय भानु के राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस के स्टूडेंट विंग NSUI से हुई. वह NSUI के जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष भी रहे. NSUI के राष्ट्रीय महासचिव रहे. फिर वह यूथ कांग्रेस में शामिल हुए. जम्मू-कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने. साल 2024 में वह यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. उदय भानु चिब के पिता हरि सिंह चिब कांग्रेस नेता हैं. वह जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष हैं.

क्या हुआ था AI Impact Summit में?

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit के आखिरी दिन यानी 20 फरवरी को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया. कार्यकर्ता भारत मंडपम में शर्टलेस पहुंचे और भारत-यूएस डील के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे. युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कॉम्प्रोमाइज़्ड होने के आरोप लगाए. कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों और बेरोज़गारी को लेकर नारेबाजी की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस (शांतिभंग) से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया.

अब तक 8 लोगोंं को किया गया गिरफ्तार

इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से कुछ लोगों को ग्वालियर से भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने भारत मंडपम में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. प्रदर्शनकारियों ने अपनी शर्ट के नीचे स्टिकर वाली टीशर्ट पहनी थी. भारत मंडपम में घुसने के बाद उन्होंने शर्ट और टी-शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट किया.

बीजेपी ने इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है. बीजेपी ने कांग्रेस पर चरित्रहीन, बुद्धिहीन और भावहीन होने के आरोप लगाए हैं. हालांकि, कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के बचाव में कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे और प्रदर्शनकारियों का मकसद इस दिशा में ध्यान आकर्षित करने का था कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं.

