कौन हैं तुषार मेहता? जिन्होंने कोर्ट में साफ किया- 'NEET-UG पुनर्परीक्षा की OMR शीट से हेरफेर के दावे बेबुनियाद'

Who is Tushar Mehta: नीट-UG परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ के दावों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में क्या सफाई दी? जानिए कौन हैं देश के एसजी तुषार मेहता और क्या है इस पूरे कानूनी मामले का सच.

Who is Tushar Mehta: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' (NEET-UG) को लेकर अक्सर कोई न कोई नया विवाद सामने आता रहता है. हाल ही में इस परीक्षा की पुनर्परीक्षा और ओएमआर (OMR) शीट की प्रामाणिकता को लेकर चल रही चर्चा के बीच देश के सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है. परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने यह साफ कर दिया है कि ओएमआर शीट के साथ किसी भी स्तर पर कोई खिलवाड़ नहीं हुआ है. आइए विस्तार से जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अदालत में क्या दलील दी गई और देश के शीर्ष कानून अधिकारियों में शामिल तुषार मेहता का अब तक का सफर कैसा रहा है.

कोर्ट में क्या रहा सॉलिसिटर जनरल का पक्ष?

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी कि नीट-UG की पुनर्परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों की ओएमआर शीट पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या हेरफेर नहीं की गई है. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को चुनौती देने वाली एक व्यापक जनहित याचिका पर विचार करने से मना करते हुए उसे खारिज कर दिया. अदालत का मानना था कि यदि कोई अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित या पीड़ित है, तो वह अपने स्तर पर उचित कानूनी कदम उठा सकता है, लेकिन इस तरह की मिश्रित जनहित याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

कौन हैं तुषार मेहता?

11 सितंबर 1964 को जन्मे तुषार मेहता भारतीय न्यायपालिका के सबसे प्रभावशाली और वरिष्ठ कानूनी सलाहकारों में गिने जाते हैं. वर्तमान में वह देश के सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अपनी पैनी कानूनी समझ, तर्कों की स्पष्टता और जटिल मामलों को बेहद सादगी से सुलझाने की क्षमता के कारण वह केंद्र सरकार का एक प्रमुख कानूनी चेहरा बन चुके हैं. मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मेहता ने अपने वकालत के सफर की शुरुआत गुजरात उच्च न्यायालय से ही की थी. अटॉर्नी जनरल के बाद वह देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी (सॉलिसिटर जनरल) के पद पर देशहित से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

शानदार प्रशासनिक व कानूनी सफर

तुषार मेहता अक्टूबर 2018 से लगातार इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं. इस लंबी अवधि के साथ वह देश के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवाएं देने वाले सॉलिसिटर जनरल बन चुके हैं. उनके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और कानूनी दक्षता को देखते हुए सरकार ने उनके कार्यकाल में समय-समय पर विस्तार किया है, जिसमें हालिया पुनर्नियुक्ति भी शामिल है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1987 में गुजरात बार काउंसिल में एक वकील के रूप में पंजीकरण कराकर की थी. इसके बाद साल 2008 में गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सम्मानित किया था. साल 2014 में देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) नियुक्त होने के बाद साल 2018 में उन्हें पदोन्नत करके सॉलिसिटर जनरल बना दिया गया था.

न्यायपालिका में शुरुआती संघर्ष और उपलब्धियां

सॉलिसिटर जनरल के पद तक पहुँचने से पहले तुषार मेहता ने राज्य स्तर पर भी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. उन्होंने गुजरात सरकार के लिए 'अतिरिक्त महाधिवक्ता' (Additional Advocate General) के रूप में भी कार्य किया, जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण और पेचीदा संवैधानिक मामलों में राज्य का पक्ष मजबूती से रखा था. अस्सी के दशक के अंत से शुरू हुआ उनका यह कानूनी सफर आज देश के सर्वोच्च विधि संस्थानों तक फैला हुआ है, जहां वह सरकार और न्यायव्यवस्था के बीच एक मजबूत कड़ी की तरह काम कर रहे हैं. नीट-UG जैसे राष्ट्रीय स्तर के मामलों में उनकी ओर से आए इस स्पष्टीकरण ने परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर फैली कई तरह की भ्रामक खबरों पर विराम लगाने का काम किया है.

