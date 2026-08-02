कौन हैं तसलीमा नसरीन? 20 साल बाद लौटीं कोलकाता तो मचा हंगामा, आखिर क्या है बांग्लादेशी लेखिका का पुराना विवाद

Who Is Taslima Nasreen: बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन 20 साल बाद कोलकाता लौटी हैं. जानिए उनके निर्वासन, 'लज्जा' और 'द्विखंडितो' उपन्यासों से जुड़े पुराने विवादों के बारे में. इसके अलावा, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ उनके संघर्ष की पूरी कहानी भी आपको इसी लेख में मिल जाएंगी.

Who Is Taslima Nasreen: बांग्लादेश मूल की मशहूर और बेबाक लेखिका तसलीमा नसरीन ने करीब दो दशक के बाद कोलकाता वापसी की हैं. इसी के साथ, एक बार फिर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्वासन के दर्द और राजनीतिक बहसों को हवा मिल गई है. तसलीमा शहर के रवींद्र सदन में आयोजित कट्टरता-विरोधी एक साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची हैं. यहां वे दिल्ली में बिताए नजरबंदी के दौर में रचित अपनी कविताओं का पाठ करेंगी. तसलीमा की यह वापसी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि साल 2007 में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते उन्हें शहर छोड़कर जाना पड़ा था.

कौन हैं तसलीमा नसरीन?

तसलीमा नसरीन का जन्म तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के मयमनसिंह शहर में साल 1962 में हुआ था. चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दीं. इसके बाद, उन्होंने लेखन को ही अपना जीवन बना लिया. महिला अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक कट्टरता पर उनके मुखर विचारों ने उन्हें दक्षिण एशिया की सबसे चर्चित लेखिकाओं की सूची में खड़ा कर दिया था. आपको बता दें कि तसलीमा 4 दर्जन से ज्यादा पुस्तकों की रचना कर चुकी हैं. गौरतलब है कि उनके उपन्यासों का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है. तसलीमा के इन्हीं साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें आनंद पुरस्कार और मानवाधिकार के प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार से नवाजा जा चुका है.

बांग्लादेश छोड़ने पर क्यों मजबूर हुई थीं तसलीमा?

साल 1993 में तसलीमा की एक उपन्यास ने उन्हें वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में ला दिया था, जिसका नाम-'लज्जा' है. दरअसल, इस किताब में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जितने अत्याचार हुए थे, उन सभी का यथार्थ चित्रण किया गया था. इस कृति और उनके लेखों के कारण बांग्लादेश में उन्हें तरह-तरह की धमकियां मिलने लगीं और उनके खिलाफ फतवे भी जारी हुए. फिर साल 1994 में बढ़ते दबाव के चलते उन्हें अपनी जन्मभूमि को अलविदा कहना पड़ा था. तभी से वह लगातार निर्वासन जैसी जीवन जी रही हैं.

क्यों छोड़ना पड़ा था कोलकाता?

यूरोप और अमेरिका में रहने के बाद तसलीमा 2004 में भारत आईं और बंगाली संस्कृति से प्रेम होने के कारण उन्होंने कोलकाता को अपना दूसरा आशियाना बना लिया था. यहां भी उनकी आत्मकथा 'द्विखंडितो' के कुछ अंशों को लेकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, इसके बाद से कोलकाता में भी तसलीमा पर विवाद गहराता चला गया. नवंबर 2007 में कोलकाता में कट्टरपंथी संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के दबाव में उन्हें रातों-रात शहर छोड़कर नई दिल्ली जाना पड़ा. फिलहाल तसलीमा, पिछले 10 सालों से भारत सरकार द्वारा दिए गए रेजिडेंट परमिट का पालन करते हुए दिल्ली में निवास कर रही हैं.

कोलकाता आते ही क्यों मची सियासी हलचल?

1 अगस्त को तसलीमा की कोलकाता वापसी सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है. इस समय ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुकी है. विपक्षी दलों का आरोप है कि वोट बैंक की सियासत के चलते पिछली सरकारों ने उन्हें लौटने नहीं दिया था. दूसरी ओर, तसलीमा का स्पष्ट मानना है कि उनकी लड़ाई किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि वैचारिक स्वतंत्रता, मानवीयता और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध है.



