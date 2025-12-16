FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

Who is Sudhanshu Shekhar: मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में नामित हुए हैं. उन्होंने शिक्षा, रचनात्मकता, योग और भावनात्मक कल्याण को मिलाकर शिक्षण को बदला है.

Pragya Bharti

Updated : Dec 16, 2025, 05:52 PM IST

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट
Who is Sudhanshu Shekhar: मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर सुधांशु शेखर पांडा को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 शिक्षकों में चुना गया है. यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया जाता है और विजेता को 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 8 करोड़ रुपये) का इनाम मिलता है. इस वर्ष 139 देशों से 5,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे.

कैसे हुई करियर की शुरुआत?

18 वर्ष की आयु में पिता के निधन के बाद, सुधांशु ने परिवार का सहारा बनने के लिए शिक्षण को अपनाया. जो शुरुआत एक आवश्यकता थी, वह आगे चलकर उनका आजीवन संकल्प बन गई. वह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों की विविधता को एक अवसर के रूप में देखते हैं. उनकी कक्षाएँ शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ रचनात्मकता, मूल्य शिक्षा, योग, ध्यान और भावनात्मक कल्याण को भी समान महत्व देती हैं.

असाधारण परिणाम और योगदान

सुधांशु शेखर के छात्रों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. उनके विद्यार्थियों ने अर्थशास्त्र में 100% परिणाम, पूर्ण अंक, कई सिटी और जिला स्तर के टॉपर दिए हैं, जिनमें सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं में अखिल भारतीय रैंक (AIR-1) भी शामिल है.

व्यापक प्रभाव और प्रशिक्षण

उनका प्रभाव केवल उनकी कक्षा तक सीमित नहीं है. उन्होंने सीबीएसई के जिला प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में चार जिलों में 6,000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है. उनकी कार्यशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अनुभवात्मक शिक्षण, समावेशी अभ्यास और तकनीक के समावेशन पर केंद्रित रही हैं. वह विद्यालयों में वैश्विक दृष्टिकोण के अग्रदूत रहे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे वैश्विक श्रेष्ठ शिक्षण पद्धतियां भारतीय कक्षाओं तक पहुंची हैं.

सामुदायिक सेवा और भविष्य की योजनाएं

उन्होंने वर्षों से निराश्रित परिवारों की सहायता के लिए 'फुहार' नामक पहल की स्थापना की है. वह मेरठ बाल गृह के बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 'दिशा' जैसे कार्यक्रम चलाते हैं. कोविड-19 के दौरान, उन्होंने 'स्टूडोमैट्रिक्स सहायता केंद्र' के माध्यम से सैकड़ों परिवारों को भोजन, परामर्श और शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित की. यदि सुधांशु शेखर यह पुरस्कार जीतते हैं, तो वह एक 'शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना करना चाहते हैं, साथ ही देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण का विस्तार करने और सामुदायिक कार्यक्रमों व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाने की योजना बना रहे हैं.

