कौन हैं B. Sudershan Reddy? किसान के बेटे का सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का सफर, अब बन सकते हैं उपराष्ट्रपति

Who Is B. Sudershan Reddy: विपक्षी गठबंधन INDIA (india bloc) ने आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, बता दें कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बी. सुदर्शन रेड्डी के नाम का एलान कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदर्शन रेड्डी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे ने रेड्डी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों का पक्ष लिया और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की. उन्होंने कहा कि यह एक वैचारिक लड़ाई है और सभी विपक्षी दल इस नाम पर सहमत थे, इसलिए हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं...

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी

रिटायर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था और उन्होंने BA, LLB की है. उन्हें 2 मई, 1995 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर 2011 में उनका रिटायरमेंट हुआ था.

सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार चुना है।



मुझे ख़ुशी है कि सभी दल एकजुट होकर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।



जब कभी संविधान खतरे में होता है तो हम सब मिलकर उसे बचाने के लिए लड़ते हैं। हमने तय किया है…

रिटायरमेंट के बाद मार्च 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था पर अक्टूबर 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफ़ा दे दिया था.

करियर की शुरुआत

बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस से की और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के. प्रताप रेड्डी के साथ काम किया. इसके बाद 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उन्हें गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया और वे केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसल बने. इसके अलावा 1993 में वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर भी रहे.

किसान के बेटे से जज बनने का सफर, अब बन सकते हैं उपराष्ट्रपति

बता दें कि सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में एक कृषि परिवार में हुआ, रेड्डी एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक का सफर तय किया. अब विपक्षी गठबंधन INDIA ने उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आगे किया है. बता दें कि 17 अगस्त को NDA की तरफ से तमिलनाडु के ही सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है.

कब होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव?

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी. वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है.



