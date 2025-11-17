कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

राजद की चुनावी हार के बाद, रोहिणी आचार्य के राजनीति से अचानक इस्तीफ़े ने एक अनजान शख्सियत, रमीज़ नेमत, को एक बड़े पारिवारिक और राजनीतिक संकट के केंद्र में ला खड़ा किया है। रोहिणी ने रमीज़ समेत तेजस्वी यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है, बल्कि लालू प्रसाद परिवार में एक अभूतपूर्व तूफान भी खड़ा कर दिया है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से परिवार से दूरी बना ली है और तेजस्वी यादव के कुछ करीबी सहयोगियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें राजद के खराब प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है.

रोहिणी के आरोपों के केंद्र में रमीज़ नेमत हैं, जो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और जिनका आपराधिक इतिहास गहरा है.

एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट में रोहिणी ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और लिखा है कि, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज़ ने मुझे यही बताया था. मैं पूरी ज़िम्मेदारी ले रही हूं.'

पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सम्मुख अपना पक्ष रखते हुए रोहिणी ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा, 'मेरा कोई परिवार नहीं है. आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज़ से जाकर पूछना चाहिए. उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से बाहर निकाला. वे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते.

रोहिणी ने सवाल किया कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों गिरी. जब आप संजय यादव और रमीज़ का नाम लेते हैं, तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज़्ज़त किया जाता है और गालियां दी जाती हैं.'

चूंकि बार बार रोहिणी ने अपने आरोपों में रमीज नाम के शख्स को कठघरे में खड़ा किया है. इसलिए लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस व्यक्ति के बारें में जानना चाह रहे हैं. तो ऐसे में अब देर किस बात की आइये जानें रमीज के बारे में सब कुछ.

तो आखिर कौन है रमीज?

बता दें कि रमीज, ललितपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिज़वान ज़हीर का दामाद है. उसके पिता नियामतुल्लाह (नियामतुल्लाह खान) दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफ़ेसर हैं.

रिकॉर्ड बताते हैं कि रमीज़ पर हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, षड्यंत्र और गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधों सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जामिया में पढ़ाई के दौरान मूल रूप से क्रिकेटर रहे रमीज़ की मुलाकात तेजस्वी से वहीं हुई थी. पारिवारिक संबंधों ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया.

रमीज़, ज़हीर के चचेरे भाई का बेटा है, और ज़हीर ने बाद में अपनी बेटी जेबा की शादी उससे कर दी. शादी के बाद, रमीज़ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चला गया, जहां उसका आपराधिक इतिहास बढ़ता गया.