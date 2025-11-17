FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

रोहिणी आचार्य को लेकर तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट- 'बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं, जयचंदों को इस दुर्व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ेगी' | IND VS SA- शुभमन गिल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लेकिन दूसरा टेस्ट खेलने पर संशय, बीसीसीआई की टीम रख रही नजर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 

Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?

Homeभारत

भारत

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

राजद की चुनावी हार के बाद, रोहिणी आचार्य के राजनीति से अचानक इस्तीफ़े ने एक अनजान शख्सियत, रमीज़ नेमत, को एक बड़े पारिवारिक और राजनीतिक संकट के केंद्र में ला खड़ा किया है। रोहिणी ने रमीज़ समेत तेजस्वी यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 17, 2025, 10:36 PM IST

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया है, बल्कि लालू प्रसाद परिवार में एक अभूतपूर्व तूफान भी खड़ा कर दिया है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से परिवार से दूरी बना ली है और तेजस्वी यादव के कुछ करीबी सहयोगियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें राजद के खराब प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है.

रोहिणी के आरोपों के केंद्र में रमीज़ नेमत हैं, जो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और जिनका आपराधिक इतिहास गहरा है.

एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट में रोहिणी ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और लिखा है कि, 'मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज़ ने मुझे यही बताया था. मैं पूरी ज़िम्मेदारी ले रही हूं.'

पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सम्मुख अपना पक्ष रखते हुए रोहिणी ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा, 'मेरा कोई परिवार नहीं है. आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज़ से जाकर पूछना चाहिए. उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से बाहर निकाला. वे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते.

रोहिणी ने सवाल किया कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों गिरी. जब आप संजय यादव और रमीज़ का नाम लेते हैं, तो आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज़्ज़त किया जाता है और गालियां दी जाती हैं.'

चूंकि बार बार रोहिणी ने अपने आरोपों में रमीज नाम के शख्स को कठघरे में खड़ा किया है. इसलिए लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस व्यक्ति के बारें में जानना चाह रहे हैं. तो ऐसे में अब देर किस बात की आइये जानें रमीज के बारे में सब कुछ.   

तो आखिर कौन है रमीज?

बता दें कि रमीज, ललितपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिज़वान ज़हीर का दामाद है. उसके पिता नियामतुल्लाह (नियामतुल्लाह खान) दिल्ली स्थित जामिया विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफ़ेसर हैं.

रिकॉर्ड बताते हैं कि रमीज़ पर हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा, षड्यंत्र और गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधों सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

अधिकारियों का कहना है कि जामिया में पढ़ाई के दौरान मूल रूप से क्रिकेटर रहे रमीज़ की मुलाकात तेजस्वी से वहीं हुई थी. पारिवारिक संबंधों ने इस रिश्ते को और गहरा कर दिया.

रमीज़, ज़हीर के चचेरे भाई का बेटा है, और ज़हीर ने बाद में अपनी बेटी जेबा की शादी उससे कर दी. शादी के बाद, रमीज़ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चला गया, जहां उसका आपराधिक इतिहास बढ़ता गया.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 
Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली  
Duplicate Charger की वजह से फोन हो रहा ओवरहीट? इस सरकारी टूल से पता करें चार्जर असली है या नकली
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
Nazar Dosh Ke Upay: बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए करें ये 5 उपाय, कभी नहीं होगा नजर दोष
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE