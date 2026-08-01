जम्मू-कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला से तलाक लेने वाली पायल कौन? 32 साल बाद क्यों टूटा रिश्ता, जानें पूरा मामला

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Who is Payal: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का 32 साल बाद आपसी सहमति से तलाक हो गया है. जानिए पायल कौन हैं, दोनों के बीच रिश्ता क्यों टूटा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है.
देश के राजनीतिक गलियारों में एक और बड़ी खबर सामने आई है. यह खबर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के वैवाहिक रिश्ते पर लगे विराम की है. दरअसल, दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से रिश्ते को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला किया है. इसके लिए एक संयुक्त आवेदन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई गई थी, जिस पर आखिरकार शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 अदालत ने अपना निर्णय सुना दिया है.
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पायल अब्दुल्ला, जो कि मूल रूप से पायल नाथ के नाम से जानी जाती हैं, वह एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर जनरल राम नाथ की सुपुत्री हैं. उमर अब्दुल्ला के साथ उनका विवाह 1 सितंबर 1994 को हुआ था. अदालत द्वारा इस आपसी समझौते पर मुहर लगाने के बाद पिछले कई वर्षों से चली आ रही कानूनी खींचतान और अलग रहने के लंबे दौर का औपचारिक अंत हो गया है.
आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला से पायल की पहली मुलाकात नई दिल्ली के प्रसिद्ध ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी. यहीं से दोनों के बीच जान-पहचान आगे बढ़ी. कपल के दो बेटे- जहीर और जमीर हैं.
उमर अबदुल्ला और उनकी पत्नी पायल का विवाह साल 1994 में हुआ था, पर वर्ष 2009 से ही वे दोनों एक-दूसरे से अलग रह रहे थे. साल 2011 में उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से इस अलगाव की आधिकारिक पुष्टि की थी.
कानूनी मोर्चे पर यह मामला काफी लंबा खिंचा. उमर अब्दुल्ला ने मानसिक क्रूरता और विवाह के पूरी तरह बिखर जाने का हवाला देते हुए अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. शुरुआती दौर में फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था.
मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपसी मध्यस्थता के जरिए मामले का निपटारा करने की सलाह दी. साथ ही, उन्हें सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर भेज दिया. कई बार सार्थक बैठकों के बाद दोनों के बीच तलाक की शर्तों पर सहमति बन गई. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत वर्षों पुरानी कानूनी जंग को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया.