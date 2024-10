Wayanad Lok Sabha By Polls 2024: भाजपा ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है. यह सीट कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahuyl Gandhi) के इस्तीफे के कारण खाली हुई है. कांग्रेस ने इस सीट पर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) पर दांव खेल रखा है, जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं. कांग्रेस के इस पक्के गढ़ में भाजपा ने प्रियंका गांधी को चुनौती देने की जिम्मेदारी नव्या हरिदास (Navya Haridas) को दी है. इसके अलावा भाजपा ने विधानसभा उपचुनावों के लिए भी कई राज्यों में उम्मीदवारों की सूची जारी की है. उपचुनाव की सूची की खास बात ये है कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बेटे को टिकट नहीं दिया है.

पहले जान लीजिए कौन हैं नव्या हरिदास

भाजपा ने केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव में हारे के. सुरेंद्रन को उपचुनाव में टिकट नहीं दिया है. केरल भाजपा अध्यक्ष होने के बावजूद सुरेंद्रन लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में राहुल गांधी से ही नहीं CPI के एनी राजा से भी पिछड़कर तीसरे नंबर पर रहे थे. भाजपा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को चुनौती देने की जिम्मेदारी नव्या हरिदास (Navya Haridas) को दी है, जो फिलहाल केरल के कोझिकोड नगर निगम में भाजपा पार्षद हैं. नव्या इससे पहले कोझिकोड से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं. वह भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं.

कितना सफल होगा महिला के सामने महिला उतारने का दांव

भाजपा ने नव्या हरिदास को टिकट देकर महिला के सामने महिला की चुनौती का दांव खेला है. हालांकि यह दांव कितना सफल रहेगा, इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता है. वायनाड राहुल गांधी के खुद चुनाव लड़ने के कारण पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है. राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश के अमेठी में अपनी पारंपरिक सीट पर स्मृति ईरानी से हार गए थे, लेकिन वायनाड सीट पर उन्हें 65 फीसदी वोट मिले थे. वे 4.31 लाख वोट से चुनाव जीते थे. इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी राहुल गांधी ने 60 फीसदी वोट हासिल किए थे और उनकी जीत का अंतर 3.64 लाख वोट का रहा है. हालांकि भाजपा उनके वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुनने को मुद्दा बनाकर स्थानीय वोटर्स को भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है.

इन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार किए घोषित

भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव (Assembly Bye Elections 2024) के लिए भी उम्मीदवारों की सूची घोषित की है. भाजपा ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. हालांकि मध्य प्रदेश में पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट ना देकर सभी को हैरान कर दिया है.

BJP fields Navya Haridas for the Lok Sabha by-elections from Wayanad where she will face Congress' Priyanka Gandhi Vadra.



Party also releases list of candidates for Assembly by-elections from Assam, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan and West… pic.twitter.com/rVCRDNZLMt