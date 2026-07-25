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शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर कौन? जानिए कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर कौन? जानिए कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात

Dharmendra Pradhan Wife: नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर कौन हैं? जानिए एबीवीपी के दिनों से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी और शादी का पूरा दिलचस्प सफर.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 25, 2026, 04:38 PM IST

शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर कौन? जानिए कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात

Image Credit: Social Media

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Dharmendra Pradhan Wife: देशभर में नीट (NEET) पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में धांधली को लेकर चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों में उनके परिवार और निजी जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता भी काफी बढ़ गई है. मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और उनका राजनीतिक व छात्र जीवन काफी सक्रिय रहा है.

कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी मृदुला ठाकुर?

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से गांव कोठुवां की रहने वाली मृदुला ठाकुर 1990 के दशक में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की एक बेहद सक्रिय और चर्चित छात्र नेता थीं. 
धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी की दो बहनें और एक भाई है. उनकी बड़ी बहन का नाम मंजू है, जो हमीरपुर में प्रोफेसर हैं. दूसरी बहन माधुरी हैं, जो आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई के बाद अमेरिका चली गई थी. वहीं, उनके भाई भारतेंदु भी नौकरी करते हैं.

Dharmendra Pradhan Wife

पत्नी मृदुला से धर्मेंद्र प्रधान की कब हुई थी पहली मुलाकात?

पत्नी मृदुला से धर्मेंद्र प्रधान की पहली मुलाकात मुंबई में एबीवीपी के एक राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान हुई थी. धर्मेंद्र प्रधान उस समय छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे और मुंबई के उस सम्मेलन में जब उनकी मुलाकात मृदुला से हुई, तो वह उनकी नेतृत्व क्षमता और छात्र राजनीति की गहरी समझ से काफी प्रभावित हुए. धीरे-धीरे यह मेल-मुलाकात और जान-पहचान गहरे आकर्षण और प्यार में बदल गई. मृदुला की कार्यशैली और समझ ने धर्मेंद्र प्रधान का दिल जीत लिया था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अपना जीवनसंगिनी बनाने का फैसला कर लिया.

ये भी पढ़ें- Dharmendra Pradhan Resign: आंदोलन के बीच इस्तीफे के लिए कैसे मान गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? ये रही वजह

धर्मेंद्र प्रधान की कब हुई थी शादी?

Dharmendra Pradhan Wife Mridula Thakur

छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से शुरू हुई यह प्रेम कहानी आगे चलकर साल 1998 में शादी के बंधन में बदल गई. इस तरह छात्र राजनीति ने ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के बीच एक अनूठा सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता जोड़ दिया. विवाह के पश्चात इस दंपती के दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं. मृदुला ठाकुर अपने दौर में एबीवीपी के प्रमुख चेहरों में शुमार थीं और साल 1994 में उन्होंने केंद्रीय छात्र संघ के महासचिव पद का चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वह बेहद कम अंतर से हार गई थीं, लेकिन उस दौरान उन्हें मिले वोटों का आंकड़ा आज भी एक रिकॉर्ड माना जाता है. वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट में वकील और सोशल आंत्रप्रेन्योर के रूप में जानी जाती हैं.

धर्मेंद्र प्रधान और मृदुला की बेटी कौन?

धर्मेंद्र प्रधान और मृदुला की बेटी नैमिषा प्रधान हैं. वह अमेरिका की प्रतिष्ठित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से 2023 में मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री पूरी की है और वहीं कार्यरत हैं. 
हाल ही में नीट पेपर लीक मामले और राजनीतिक बवाल के चलते धर्मेंद्र प्रधान के परिवार को सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण उनकी बेटी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक बंद कर दिया है.

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